Lo straordinario record di Emerson Palmieri: è il primo calciatore che vince tutti i 5 trofei Uefa Vincendo la Conference League con il West Ham, Emerson Palmieri ha realizzato un record clamoroso. Il difensore italiano è il primo calciatore della storia a vincere tutti i trofei europei (tra nazionale e club).

A cura di Alessio Morra

La Fiorentina ha perso un'altra finale. I viola hanno subito a Praga una sconfitta beffarda, a dir poco. La squadra di Italiano ha giocato molto meglio del West Ham, che però si è imposto per 2-1 segnando il gol vittoria al 90′ con Jarrod Bowen. Delusione autentica per la squadra di Italiano che era stata sconfitta anche dall'Inter in Coppa Italia. Da contraltare ovviamente la squadra londinese che è tornata a sollevare un trofeo per la prima volta dal 1980. Ha festeggiato il successo Emerson Palmieri. Il difensore italo-brasiliano alla prima stagione con il West Ham ha vinto l'unico trofeo che gli mancava. L'ex Roma ha fatto un clamoroso en-plein.

La storia la voleva riscrivere la Fiorentina, l'ha riscritta invece il West Ham che è tornato a conquistare un titolo in Europa dopo 58 anni. Tra i vincitori della Conference League c'è anche Emerson Palmieri, difensore italiano, che in Italia era stato portato dal Palermo, che ha stabilito un record incredibile: è diventato il primo calciatore nella storia del calcio a vincere tutti le competizioni europee Uefa. Cinque su cinque!

Ma dove li ha vinti tutti questi trofei Emerson Palmieri? Il terzino sinistro dopo tre anni e mezzo con la Roma è passato al Chelsea, voluto fortemente da Antonio Conte con cui vinse la FA Cup nel 2018. L'anno successivo è arrivato Sarri e al termine della stagione ha vinto l'Europa League. Primo torneo internazionale.

Poi nel 2021 Emerson Palmieri ha piazzato un tris clamoroso. Perché nell'arco di tre mesi ha vinto prima la Champions League, quando il Chelsea batté il Manchester City. Mentre nel luglio 2021 da protagonista vinse gli Europei con l'Italia, poco dopo conquistò anche la Supercoppa Europea.

Alla sua bacheca mancava solo un trofeo: la Conference League. Chissà se ci ha pensato Emerson Palmieri quando ha firmato per il West Ham, che con una galoppata incredibile è andata a vincere la Conference. E così il terzino italo-brasiliano ha vinto il sesto trofeo della carriera, ma è diventato soprattutto il primo calciatore nella storia ad aver vinto tutti i trofei continentali per club più gli Europei. A Praga si è scritta dunque doppiamente una pagina di storia del calcio europeo.