Lo strano caso di Krstovic e Cerofolini, malus per entrambi al fantacalcio: la Serie A cambia idea La Lega non assegna il gol a Krstovic dopo il rigore realizzato dall'attaccante del Lecce contro il Frosinone. È autogol di Cerofolini che crea così uno strano caso al fantacalcio per entrambi i giocatori.

A cura di Fabrizio Rinelli

Frosinone-Lecce si è conclusa con il punteggio di 1-1. Una sfida salvezza che ha visto i padroni di casa passare in vantaggio con Cheddira prima del rigore dei salentini messo a segno da Krstovic. In realtà però il penalty trasformato dall'attaccante giallorosso successivamente viene annullato dalla Lega. Nel senso che la rete non è stato più assegnato al 9 della squadra di D'Aversa ma è stato decretato autogol del portiere Cerofolini. Un incredibile incrocio di coincidenze ha generato il caos al fantacalcio provocando malus per entrambi i giocatori.

Ma cosa è accaduto davvero? Inizialmente Cerofolini aveva parato il rigore a Rafia beccandosi un +3 ma successivamente l'arbitro ha fatto ripetere il tiro dal dischetto al Lecce che ha preferito cambiare dando il pallone nelle mani di Krstovic. L'attaccante calcia ma la sfera prima colpisce il palo interno e poi va in porta. Questa sembrava potesse essere la dinamica reale dal vivo e invece il replay ha evidenziato come il pallone, dopo aver colpito il palo, è poi rimbalzato sulla schiena del portiere Cerofolini finendo in rete. Risultato? Meno 3 punti per entrambi.

Krstovic colpisce il palo e poi la palla finisce sulla schiena di Cerofolini prima di insaccarsi in rete.

Una beffa per chi ha schierato uno dei due giocatori in campo o addirittura entrambi. Da +3 per Krstovic a -3 per aver mandato quel rigore sul palo. Da un iniziale +3 al portiere Cerofolini per il rigore parato a Rafia alla doccia gelata del -3 totale visto l'autogol (che vale -2 nelle regole del fantacalcio) e la rete subita (-1). Le immagini hanno infatti mostrato che il tiro del centravanti del Lecce colpisca il palo e poi la schiena dell'estremo difensore prima di insaccarsi.

La Lega inizialmente aveva assegnato il gol all'attaccante del Lecce facendo la gioia dei fantallenatori che avevano Krstovic in squadra. Poi nelle ultime ore la revisione delle immagini ha messo in evidenza come fosse autogol di Cerofolini. Una coincidenza di bonus e malus che si sono incrociati nel giro di pochi secondi e che sono stati una beffa per tutti. Di fatto nessuno giocatore coinvolto nell'azione ha avuto un bonus al fantacalcio facendo infuriare tanti fantallenatori.