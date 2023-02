Lo strano caso del Dibu Martinez: è il migliore portiere del 2022, ma non figura nella top 11 FIFA Emiliano Martinez finisce sempre tra le polemiche, a volte anche in modo casuale. Il Dibu è stato eletto miglior portiere 2022, ma non è stato scelto per la top 11. E ciò ha destato scalpore. La FIFA ha spiegato perché è successo questo.

Sono stati assegnati i premi FIFA The Best. Come previsto Leo Messi si è aggiudicato il premio di miglior calciatore del 2022, dopo il trionfo ai Mondiali. I calciatori del Real Madrid non si sono presentati, c'era invece Mbappé che non ha vinto alcun trofeo. Puskas Awards per Marcin Olesky. Premio Fair Play invece per il difensore della Cremonese Lochoshvili. Premiato anche il Dibu Martinez, che sapeva di avere su di sé gli occhi di tutti. Ma il portiere dell'Argentina è stato protagonista anche per qualcosa di molto curioso.

La popolarità se l'era guadagnata sul campo, neutralizzando rigori sia contro l'Olanda che contro la Francia in finale. Ma un brutto gesto durante la sua premiazione, e un paio di episodi sgradevoli nei festeggiamenti. Per questo in Francia lo attendevano tutti, lui se l'è cavata dicendo: "Amo la Francia. Sono venuto qui un sacco di volte in vacanza. Adoro i francesi. Condivido lo spogliatoio con due giocatori francesi al Villa. E come ho detto, all'Arsenal ho avuto tanti grandi giocatori francesi come compagni di squadra. E ho conosciuto Arsene Wenger, una leggenda, che lavora per la FIFA".

L’estremo difensore sudamericano ha vinto da protagonista i Mondiali con l’Argentina.

Poi parole al miele per la Francia: "Hanno fatto il possibile per vincere la Coppa del Mondo. Hanno vinto quello precedente e anche la Nations League, quindi hanno davanti a sé un brillante futuro".

Il Dibu però è finito, stavolta suo malgrado, nelle polemiche perché è stato protagonista di una situazione particolarissima. Martinez ha vinto il premio per il miglior portiere del 2022, si può dire che è un riconoscimento giusto, anche se Courtois e Bounou hanno pure loro disputato una grande annata. Premiato da Julio Cesar, ex numero uno di Inter e Brasile, il Dibu si è fermato lì a livello di riconoscimenti. Perché Martinez non è entrato a far parte della top 11 del 2022, che è schierato con un improponibile 3-3-4.

Il momento della premiazione del Dibu Martinez, miglior portiere del 2022.

E allora in molti, anche sui social, si sono chiesti: ma come mai il Dibu è il miglior portiere del mondo, ma non è nella top 11 dell'anno? La risposta c'è ed è anche semplice. Perché le due situazioni sono totalmente diverse. C'è un sistema di votazione differente.

Capitani, allenatori delle nazionali e rappresentanti della stampa di ogni paese, ma anche tifosi scelgono il loro preferito in una cinquina di portiere – il Dibu ha avuto 26 punti, 20 Courtois e 14 Bounou.

Diverso invece il metodo per la top undici. È stabilito infatti che tutti i calciatori professionisti chiamati al voto scelgano i loro migliori giocatori e in questo caso Courtois ha prevalso su Martinez.

