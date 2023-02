Lochoshvili della Cremonese ha vinto il Premio Fair Play FIFA: ha salvato la vita a un calciatore Luka Lochoshvili, difensore della Cremonese, ha vinto il Premio Fair Play FIFA 2022 grazie al suo coraggio e alla sua rapidità. Lochoshvili un anno fa salvò la vita a Tiegl durante una partita del campionato austriaco.

Leo Messi ha vinto il FIFA the Best 2022. È stato lui il miglior giocatore dell'anno passato. Battuta la concorrenza di Mbappé e Benzema, che non si è presentato alla serata come tutti i calciatori del Real Madrid – delusi e forse amareggiati per non aver vinto nemmeno uno dei premi principali. Il Dibu Martinez ha vinto il premio di miglior portiere. Mentre il Puskas Awards è stato vinto da Marcin Olesky, che ha battuto la concorrenza di Richarlison e Payet. Tra i premiati della serata c'è anche un calciatore che gioca in Serie A: Luka Lochoshvili, che si è aggiudicato il Premio Fair Play.

Non era presente alla serata il georgiano perché la Cremonese, squadra con cui gioca, è impegnata stasera contro la Roma in un match importantissimo. Questa è forse l'ultima chiamata salvezza per i grigiorossi. Lochoshvili forse un po' ci sarà rimasto male, perché sarebbe stato protagonista totale alla serata con Messi e Mbappé. Ma ciò che ha fatto il difensore vale più anche del premio stesso che si è aggiudicato.

In collegamento Luka Lochoshvili ha commentato il Premio Fair Play FIFA 2022.

Perché Lochoshvili lo scorso febbraio, quando giocava con il Wolfsberger, ha salvato la vita di un calciatore dell'Austria Vienna: Teigl. Il giocatore austriaco dopo aver subito una ginocchiata alla testa perse conoscenza, Lochoshvili fu prontissimo, capì la situazione, la lesse rapidamente, lasciò perdere l'azione, si fiondò da Tiegl e gli tolse la lingua dalla gola, così evitò che soffocasse.

Calma e sangue freddo per il difensore oggi alla Cremonese che ha commentato così il Premio Fair Play vinto: "Mi dispiace non essere con voi, è un onore per me. Sono contento di aver salvato una vita e che lui stia bene, sia vivo e con la famiglia. Gli auguro il meglio".

Georgiano, come Kvaratskhelia una delle stelle del Napoli e di questa Serie A, Luka Lochoshvili è un difensore nato nel maggio del 1998. Nella sua carriera ha avuto già diverse esperienze. Ha giocato in patria con la Dinamo Tblisi, ma anche in Slovacchia e Austria. La scorsa estate è stato vicinissimo al Torino prima di passare alla Cremonese, con i grigiorossi ha disputato 15 partite in Serie A (servendo anche un assist).