Lo strano allenamento di Pioli all’Al Nassr con Cristiano Ronaldo: il video diventa virale

A cura di Vito Lamorte

Stefano Pioli protagonista in Arabia Saudita con l'Al-Nassr, sia in partite ufficiali che in allenamento. L'ex allenatore del Milan si è fatto notare in un video pubblicato su Tik Tok dal club saudita in cui si vede l'ex tecnico rossonero che carica Cristiano Ronaldo e compagni nel corso di una esercitazione sui colpi di testa. Un momento che ha lasciato più di qualche perplessità per il sorriso di CR7 dopo l'esecuzione insieme al compagno.

Pioli ha mostrato la solita grinta e voglia di fare, caricando i suoi giocatori; mentre i calciatori non sembravano ‘mentalizzati' allo stesso modo e le loro facce non esprimevano una grande convinzione.

Prima sconfitta per Pioli in Saudi League: non basta Cristiano Ronaldo

Lo scorso weekend è arrivata la prima pesantissima sconfitta di Stefano Pioli in Saudi League: l’Al-Nassr è stato battuto in casa per 2-1 dall’Al Qadisiya e rischia ora di allontanarsi drasticamente dalla vetta del campionato dell’Arabia Saudita.

Non è bastata la solita rete di Cristiano Ronaldo, poco dopo la mezz'ora, perché subito è arrivato il pareggio di Quinones e nella ripresa Pierre-Emerick Aubameyang ha ribaltato il risultato e ha deciso la partita in favore della sua squadra.

Per Stefano Pioli solo cinque punti nelle ultime quattro partite: l’Al-Nassr è sprofondato a -8 dalla capolista Al-Ittihad e l'ottimo approccio con la Saudi Pro League ha lasciato spazio a qualche prova incerta della sua squadra.

Cristiano Ronaldo terzo nella classifica cannonieri della Saudi League

Non è bastata la rete di Cristiano Ronaldo, la settima in campionato per il portoghese, a indirizzare la gara su binari comodi per l'Al-Nassr di Pioli. Al momento il cinque volte Pallone d'Oro è terzo nella classifica cannonieri alle spalle di Mitrovic (11 reti) e Benzema (8).