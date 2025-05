Lo stipendio di Gattuso in Croazia viene reso pubblico: “Così vedete quanto ho guadagnato davvero”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

È notte fonda per l’Hajduk Spalato di Ringhio Gattuso. Il tecnico italiano sembrava pronto a giocarsi il titolo fino all'ultima giornata di campionato con buone possibilità di poter centrare la vittoria ma invece è arrivata nel weekend la sconfitta in maniera rovinosa nello scontro diretto contro la Dinamo Zagabria. Un ko che è andato di pari passo con la vicenda relativa ai suoi conti personali. È stato infatti svelato un po' a sorpresa quanto guadagni il tecnico italiano in Croazia. Cifre e percentuali sono state messe a disposizione di tutti coloro i quali volessero consultarle.

Il tecnico ne ha parlato in conferenza stampa affrontando proprio il tema dello stipendio. Tutte le cifre guadagnate da Gattuso nel 2024 erano di fatto sotto gli occhi di tutti. Il tecnico italiano cerca di minimizzare davanti ai giornalisti a precisa domanda: "Non mi dà fastidio". Gattuso si è concentrato a parlare dopo del ko subito che di conseguenza ha costretto l'Hajduk Spalato a dover lasciare la testa della classifica a sole tre gare dal termine del campionato croato. Una sconfitta pesante, anche nel punteggio (1-3) che ha portato ora la squadra di Gattuso al terzo posto. Da capire ora anche la posizione dell'allenatore sulla panchina croata già traballante dopo questa disfatta.

Quanto guadagna Gattuso all'Hajduk Spalato

Nel corso degli ultimi giorni infatti sono emersi dati e informazioni su quanto guadagna Gattuso sulla panchina dell'Hajduk. Secondo i dati forniti e resi pubblici dalla FINA – ovvero l'agenzia finanziaria incaricata per tutti i pagamenti dello Repubblica della Croazia – il tecnico italiano nel 2024 ha guadagnato poco più di 450 mila euro. Qualcuno ha chiesto in sala stampa se si aspettasse che tutti lo venissero a sapere: "Non mi dà fastidio, se ne parla da tanto tempo, così vedete quanto guadagno davvero – ha risposto -. Almeno la metà di quanto si dice".

Le parole di Gattuso sul suo addio all'Hajduk

Questo quanto dichiarato dunque dall'allenatore nel 2024. I giornalisti però hanno anche chiesto a Gattuso se resterà in panchina in caso di vittoria del campionato. "La responsabilità del risultato è mia, sono io a scegliere i giocatori – spiega -. Quando giochiamo male, devo accettare che mi bombarderai di domande. Mi dispiace che questo genere di domande vengano sollevate in questo momento. Questo non è il momento giusto per farlo. A fine stagione parleremo della mia situazione e del mio futuro" ha concluso Gattuso la cui permanenza resta in dubbio.