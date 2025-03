video suggerito

Lo staff del Lille porta del cibo a bordocampo: lo offrono agli steward per interrompere il digiuno Gli steward del Lille vengono interrotti da un uomo con una scatola di cibo: un membro del club ha pensato anche a loro, permettendogli di interrompere il digiuno del Ramadan. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non soltanto i giocatori in campo interrompono la partita per potersi reintegrare durante il periodo del Ramadan. È successo al Manchester United in Europa League e anche a Lille e Borussia Dortmund in Champions League: i calciatori sono andati in panchina per qualche minuto per poter mangiare qualcosa, ma a bordocampo c'era qualcuno che seguiva ugualmente il digiuno, senza avere la possibilità del cibo sotto ai denti. Anche alcuni steward dello stadio francese stavano rispettando le regole del mese sacro dei mussulmani e i membri dello staff di casa hanno pensato anche a loro.

Qualcuno dalla panchina del Lille si è diretto a borodcampo con una scatola piena di cibo (probabilmente dei datteri) per poter permettere anche agli addetti alla sicurezza di poter spezzare il digiuno durante il loro turno di lavoro, proprio come successo con le squadre in campo.

Il Lille offre cibo agli steward durante il Ramadan

Non è una scena che si vede spesso, per questo è diventata virale sui social. Durante l'ultima partita di Champions League un membro dello staff del Lille si è recato a bordocampo con del cibo in una scatola, diretto verso gli steward che stavano svolgendo il loro lavoro durante l'incontro: l'uomo si è avvicinato, ha scambiato qualche parola e ha lasciato che prendessero un pezzo, presumibilmente una manciata di datteri come mostrano le immagini.

Leggi anche Tensioni e disordini prima di Real Madrid-Atletico: lancio di oggetti e atmosfera infuocata

Gli addetti alla sicurezza sembravano increduli, ma hanno tutti accettato con il sorriso. Molti di loro stanno seguendo il Ramadan e dunque possono mangiare soltanto al calar del sole: come i giocatori, anche loro si sono recati a lavoro a digiuno e a una certa ora la fame può farsi sentire. Ma il club francese ha pensato anche a questo, trattandoli effettivamente come i loro tesserati che in campo hanno interrotto la partita per qualche minuto per mettere qualcosa nello stomaco.