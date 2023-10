Lo stadio ultra moderno del Tottenham è stato vandalizzato: centinaia di migliaia di euro di danni Un impianto avveniristico, rovinato in una notte dalla follia di un uomo: lo stadio del Tottenham è stato vandalizzato e i danni si aggirano attorno alle sei cifre.

A cura di Ada Cotugno

La casa ultra moderna del Tottenham è stata vandalizzata durante la sosta per le nazionali. L'innovativo stadio che ospita le partite casalinghe degli Spurs è stato preso di mira da un uomo che durante la notte ha causato ingenti danni all'impianto e al campo, inaugurato nel 2017.

Più di una volta le immagini dello stadio hanno fatto il giro del mondo: il Tottenham ha investito oltre un miliardo di euro per creare uno stadio all'avanguardia, moderno ma fortemente legato alla storia del territorio e del club. Lo scorso anno aveva ospitato il Milan per la Champions League, diventando un modello di riferimento anche per l'Italia.

Prima di riaccogliere il Tottenham al rientro della sosta per le nazionali saranno necessari alcuni interventi. Il DailyMail infatti, che ha riportato in esclusiva la notizia, ha sottolineato come i danni causati dall'uomo ammontino a centinaia di migliaia di sterline, un colpo non di poco conto per le tasche della società che si ritrova a lottare dopo anni per il primo posto nella classifica in Premier League.

Le telecamere di sicurezza hanno consentito alle forze dell'ordine di individuare il colpevole, un trentenne che avrebbe causato il danno senza essere motivato dal conflitto israelo-palestinese, visto che i vertici della società hanno stretti legami con la comunità ebraica. Si tratterebbe quindi di un caso isolato, come ribadito nella nota ufficiale del Tottenham: "Possiamo confermare che un individuo è stato arrestato per danni penali a seguito di un incidente avvenuto lunedì notte. Non vi è alcuna indicazione che questo incidente sia collegato all'antisemitismo".

Secondo gli Spurs i danni saranno almeno di sei cifre: una sorpresa bruttissima per tutta la squadra che il prossimo lunedì, alla ripresa del campionato, dovrebbe ospitare il Fulham nella gara casalinga delle ore 21:00.