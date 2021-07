Lo Sporting vuole portare l’Inter in tribunale per Joao Mario: “Ci devono 30 milioni” Lo Sporting Lisbona non si arrende e con un comunicato ufficiale ha annunciato battaglia legale all’Inter sulla questione Joao Mario. Il centrocampista lusitano è stato ceduto al Benfica ma secondo il club che ha vinto il titolo nazionale nel contratto del 2016 c’era una clausola che avrebbe impedito ai nerazzurri di rivendere il calciatore in Portogallo a club rivali.

A cura di Vito Lamorte

Joao Mario è un nuovo giocatore del Benfica ma il suo addio all'Inter ha suscitato una reazione piuttosto dura dello Lo Sporting Club de Portugal, club che aveva cercato di prendere il centrocampista nelle scorse settimane. La società portoghese con un comunicato ufficiale replica all'annuncio del trasferimento del calciatore classe 1993 e ha annunciato battaglia legale nei confronti del club nerazzurro perché nel contratto del 2016 sarebbe presente una clausola che avrebbe impedito ai meneghini di rivendere il calciatore in Portogallo a club rivali pena una sanzione da 30 milioni di euro. La squadra che ha vinto il titolo nazionale dopo quasi vent'anni avrebbe voluto riconfermare tra le sue fila Joao Mario, che lo scorso anno era stato tra gli artefici della cavalcata per la vittoria del campionato della squadra di Ruben Amorim, ma dopo lunghe settimane di trattative e un'offerta di 3,5 milioni di euro dello Sporting respinta perché ritenuta bassa, ecco che arriva la notizia dell'accordo con l'altro club di Lisbona con formula gratuita.

La vicenda non è piaciuta al club di Frederico Varandas, che si sente truffato per quanto avvenuto ed è pronto ad aprire una battaglia legale per difendere i diritti del club: "Nel 2016, l'Inter e Joao Mario hanno accettato di pagare ulteriori 30 mln di euro in caso di cessione ad altro club portoghese. Difenderemo gli interessi del club per i danni causati e per le violazioni degli obblighi sottoscritti".

Intanto dalle colonne del noto quotidiano lusitano O'Jogo emerge anche un altro particolare, ovvero che l'agente Federico Pastorello avrebbe un credito da 4 milioni di euro con l’Inter, risalente da affari precedenti, e in questo modo verrebbe cancellato, generando un risparmio da 10 milioni di euro. L’agente dovrebbe essere ricompensato con le commissioni che gli riconoscerà il Benfica.

Il comunicato dello Sporting

