Non basta il 3-0 a tavolino dato dal Giudice Sportivo che ha confermato anche il punto di penalizzazione in classifica contro il Napoli. Ci vuole anche l'ironia non richiesta da parte di uno degli sponsor della Juventus che ha deciso di calcare la mano sfruttando la situazione con sarcasmo, mal digerito dai tifosi partenopei che hanno scatenato una serie di critiche via social. Mancanza di tatto da parte dello sponsor o di autoironia da parte del popolo azzurro, fatto sta che la scelta di Socios ha creato una discussione che è diventata via via sempre più virale.

Ma cos'è successo per scatenare la rabbia dei tifosi del Napoli? Sull'account ufficiale Twitter del partner bianconero è apparso un post particolare proprio sulla decisione del Giudice Sportivo arrivata oggi: "Napoli -1°, tempo pazzo al sud, oggi" con sullo sfondo il Golfo su filtro azzurro. Tanto è bastato per creare una serie di risposte più che piccate da parte dei tifosi partenopei che non hanno accettato facili ironie su una questione che è tutt'altro che conclusa perché il Napoli presenterà ricorso in ogni ordine e grado della giustizia sportiva.

Un tweet che non è passato inosservato perché Socios è una delle aziende affiliate alla Juventus e che lavora sul fronte online, offrendo servizi a tutti gli affiliati e permettendo ai tifosi che seguono la propria squadra del cuore attraverso una piattaforma particolare, una serie di premi e regali esclusivi. Un connubio che va oltre la Juventus, perché è un partner di altri grandi club europei come la Roma, l'Atletico Madrid, il Galatasaray e il Paris Saint Germain. Oltre all'Independiente, oltreoceano.

Davanti alle tante critiche, la stessa Socios ha voluto però rispondere sui social spiegando ai più che si trattava solamente di un semplice scherzo, innocente ironia mal recepita dai tifosi del Napoli: "E' solo uno scherzo, su Twitter. La vita è molto più dura fuori da qui". Ma non è servito a calmare la furia partenopea su internet.