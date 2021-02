Ottimo successo dello Spezia a Reggio Emilia, di rimonta sul Sassuolo: in svantaggio per una rete di Caputo, i liguri non si scompongono ed escono alla distanza legittimando una partita in cui hanno saputo fare meglio dei padroni di casa. Erlic e Gyasi decisivi per la vittoria che allontana la zona rossa della retrocessione in classifica.

De Zerbi e Italiano mettono in campo due formazioni speculari, due 4-3-3 votati più ad offendere che a difendere, in una filosofia di calcio che oramai ha mostrato il meglio di Sassuolo e Spezia in questa prima parte di campionato. Ne nasce una gara piacevole, tra due realtà solide che mettono in mostra diversi elementi più che interessanti: Boga, Rogerio, Djuridic, Verde, Gyasi. Giocatori seguiti non a caso anche da squadre di prima fascia.

Gioca meglio lo Spezia ad inizio di primo tempo procurandosi anche le occasioni migliori con Italiano in panchina che ingabbia per quasi mezz'ora De Zerbi e il suo Sassuolo. Ma basta una semplice disattenzione a centrocampo perché i padroni di casa puniscano oltremodo i liguri: Francesco Caputo si invola solitario e palla al piede percorre metà campo per fulminare in modo inesorabile l'incolpevole Provedel con un rasoterra a fil di palo. Classica doccia fredda per gli spezzini che, però, hanno il merito di produrre comunque il proprio calcio, propositivo mettendo in costante affanno la retroguardia neroverde.

Al 40′ De Zerbi perde per infortunio Boga, lo Spezia ne approfitta subito e da corner punisce il Sassuolo con Erlic che pareggia e rivendica un primo tempo giocato meglio soprattutto per costruzione e gestione del match. Ma chi non ci sta è Djuridic che due minuti dopo ristabilisce le distanze: un bel gol vanificato dal controllo VAR che evidenzia però un fuorigioco iniziale. Nella ripresa parte meglio il Sassuolo che prova a riallungare sullo Spezia che non cambia modulo e mentalità reggendo l'urto.

Il finale è tutto da godere con Italiano che non lascia respiro ai suoi, impone ritmo e marcature asfissianti per un Sassuolo che cambia (dentro Haraslin, Defrel e Berardi) ma che non sfonda più: la zampata di Gyasi sottoporta è così letale all'80' e per lo Spezia il successo a Reggio Emilia vale l'orgoglio di tre punti sudati e meritati fino alla fine.