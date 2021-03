Radja Nainggolan non ci sta. Il centrocampista del Cagliari ha espresso tutta la sua indignazione e tutta la sua rabbia per una presunta dichiarazione contro Cristiano Ronaldo, dopo il 3-1 inflitto dalla Juventus alla sua squadra domenica sera, che da ore sta circolando sui social network e lo ha fatto andare su tutte le furie. Il messaggio, chiaramente falso, attribuito al calciatore belga ex Roma e Inter è questo: “Se Ronaldo ha salvato la sua stagione segnando una tripletta alla quartultima in classifica, che in 27 partite ha subito 46 gol, contento lui. Peccato che quei gol doveva segnarli in Champions martedì e ora i quarti li guarderà sul divano come me".

Questa frase ha continuato a girare sui social e il Ninja per fare chiarezza si è espresso attraverso due stories di Instagram in cui pubblicava proprio la dichiarazione fake e poi esprimeva tutto il suo disappunto per quanto accaduto in quella successiva: "Allora dove iniziare… Ora la gente mette il mio nome ed è come se avessi fatto io certe dichiarazioni? Trovate per favore dove ho rilasciato queste dichiarazioni. Avete rotto il c****. Punto 2: come faccio a parlare così come se fossi contento che con il Cagliari abbiamo preso così tanti gol e contento della posizione in classifica. Per favore basta con queste caga**. E poi per un campione come lui ho solo rispetto. Quindi basta chiacchiere da bar. Basta che uno metta tra virgolette il mio nome e per forza quella frase è uscita dalla mia bocca?".

Radja Nainggolan si è lasciato andare spesso, nel corso della sua carriera, a previsioni su risultati o dichiarazioni non proprio felici ma quella che gira sui social network da ore è palesemente un fake perché è molto difficile che un calciatore si metta a commentare in quel modo le gesta o le mancanze di un altro giocatore.