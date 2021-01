Nel weekend in cui inizia la FA Cup 2020-2021 per le squadre di Premier League arriva una notizia molto particolare. Perché a Londra, lo scorso 29 settembre, si è tenuta un'asta segreta che è stata vinta da Mansour bin Zayed Al Nahyan, lo sceicco che detiene il pacchetto di maggioranza del Manchester City, che ha ottenuto un pezzo unico nella storia del calcio mondiale. Lo sceicco si è comprato il più antico trofeo della FA Cup, quello che è stato utilizzato per premiare le squadre che hanno vinto la manifestazione tra il 1896 e il 1910. Il banditore della nota casa d'aste Bonhams di Londra dando il via all'asta aveva detto: "Questo è un tesoro nazionale". Ed è vero.

L'annuncio del Manchester City

Il Manchester City ha annunciato la notizia con un tweet proprio oggi: "Siamo felicissimi di annunciare che da ora custodiamo con orgoglio la FA Cup degli anni dal 1896 al 1910". A quel post hanno fatto seguito le parole di Mansour che ha spiegato che quel trofeo ha anche un valore importante per lo stesso club che lo conquistò per la prima volta nel 1904:

Questa Coppa è un ricordo visibile della ricca e lunga storia del calcio inglese a cui il Manchester City è indissolubilmente legato. Vincere questo vero trofeo nel 1904 è stato un punto di svolta per il club e per la città di Manchester in quanto ha cementato saldamente il calcio nel cuore della sua comunità. Il punto di vista dello sceicco Mansour è che un trofeo di tale importanza culturale deve essere condiviso con la gente di Manchester, la famiglia del calcio inglese e tutti coloro che amano il nostro gioco.

La coppa finirà nel Museo del Football

Il City si aggiudica così, in modo non convenzionale, un altro trofeo che però non mettere nella propria bacheca. Perché il Manchester ha deciso di prestare al Museo del Football della sua città il trofeo che dunque sarà esposto e sarà visibile da parte di tutti i tifosi che potranno così ammirare lo storico trofeo della competizione calcistica più vecchia del mondo.