Lo scandalo nelle qualificazioni mondiali: “Il gol dell’undici a zero è inspiegabile” Il 19-0 finale è il secondo incontro nella storia per differenza reti, a questo livello di competizione.

A cura di Paolo Fiorenza

Nonostante l'eroica resistenza opposta sul campo (si fa per dire), il match si è concluso col punteggio di 19-0. Ovvero una rete quasi ogni 5 minuti. Non è calcio amatoriale, ma addirittura qualificazioni mondiali femminili, zona Concacaf, centronordamericana. Una stangata epocale, quella rifilata dalle giocatrice del Nicaragua alle malcapitate avversarie di Turks e Caicos, un arcipelago di 40 isole coralline situato a sud-est delle Bahamas.

Oltre che per le dimensioni del punteggio, gli highlights della partita sono diventati virali per l'atteggiamento rilassato a dire poco della difesa di Turks e Caicos, ma soprattutto per la reattività pari a zero del portiere, la 21enne Pendieno Brooks. Per entrambe le compagini, inserite nel Girone F delle eliminatorie per i Mondiali del 2023, si è trattato del secondo incontro: il Nicaragua aveva perso all'esordio in casa di Trinidad e Tobago, mentre Turks e Caicos era stata battuta in casa ‘soltanto' 7-0 dalla Guyana.

Stavolta per le calciatrici isolane è andata molto peggio e i media centroamericani hanno parlato senza mezzi termini di "escandalosa goleada". Dopo i 7 gol del primo tempo, nella ripresa ne sono piovuti altri 12, con la nicaraguense Yessenia Flores mattatrice assoluta, avendo realizzato 6 marcature personali. Alcune reti appaiono francamente sconcertanti, una su tutte l'undicesima, definita "inspiegabile". Su un cross dalla destra, l'attaccante si è cimentata in una parvenza di rovesciata che ha prodotto un pallone innocuo, che è rimbalzato proprio ad un passo dal portiere. Che incredibilmente, contro ogni legge fisica, se l'è fatto passare alle spalle.

Il 19-0 finale tra Nicaragua e Turks e Caicos non solo è la più ampia differenza reti a livello di squadra femminile nella storia della Concacaf, ma è la seconda di sempre nel mondo intero, venendo solo dopo la vittoria per 20-0 dell'Inghilterra sulla Lettonia il 30 novembre 2021, sempre in un match di qualificazioni mondiali. Goleade che raramente si vedono a questi livelli, pur con disparità di forze in campo a volte notevoli. Forse il modulo scelto non era quello giusto…