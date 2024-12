video suggerito

Liverpool-Manchester City, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Big match in Premier League quest'oggi domenica 1° dicembre: Liverpool-Manchester City si gioca ad Anfield alle 16:00. Diretta esclusiva in TV e in streaming su Sky.

A cura di Alessio Pediglieri

Questa domenica 1° dicembre, in Premier League si gioca il big match tra Liverpool e Manchester City. I Reds affrontano i Citizens il Manchester City con il tentativo di portare l'attuale vantaggio in classifica a +11. La partita si gioca alle 17:00 ad Anfield e la diretta TV e streaming è affidata in esclusiva su Sky.

Il Liverpool arriva a questo incontro con grande slancio sotto la gestione del nuovo allenatore Arne Slot, capace di trascinare i reds in vetta alla Premier League e contemporaneamente alla classifica generale di Champions League. I Reds sono in fiducia mentre il City si trova in gravi difficoltà, con una serie di prestazioni deludenti sempre più lunga che li ha allontanati dalla vetta in campionato e messo in difficoltà in Europa: il pareggio contro il Feyenoord con rimonta olandese dal 3-0 al 3-3 è stato un ulteriore basso all'autostima di un ambiente in cui Pep Guardiola fatica a trovare la retta via della risalita.

Partita: Liverpool-Manchester City

Dove: Anfield Road (Liverpool)

Orario: 17:00

Quando: domenica 1° dicembre

Diretta TV: Sky Calcio

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Competizione: Premier League (13a giornata)

Dove vedere Liverpool-Manchester City in diretta TV

Il big match di Premier League di Anfield si potrà vedere in diretta televisiva solamente dietro abbonamento. Solo gli utenti di Sky possono guardare Liverpool-Manchester City, collegandosi al canale della piattaforma Sky Calcio.

Liverpool-Manchester City la diretta in streaming: gli orari

Anche per lo streaming, Liverpool-Manchester City sarà visibile solamente a pagamento. Per vedere la partita online si può scaricare e utilizzare l'app dedicata SkyGo per i devices oppure usufruire del servizio on demand offerto da NOW. La partita di Anfield inizia alle 16:00

Premier League, le probabili formazioni di Liverpool-Manchester

Nel Liverpool di Slot, Trent Alexander-Arnold sembra destinato a saltare questa sfida contro il City, mentre l'impiego del portiere Alisson resta incerto con Kelleher ancora titolare come in Champions League. Dall'altra parte, i problemi di infortunio hanno afflitto il City per tutta la stagione, con giocatori chiave come Rodri e Kevin De Bruyne fuori dai giochi da tanto tempo. Pep Guardiola proverà a mettere in campo l'undici migliore sperando nel solito senso del gol di Haaland.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Van Dijk, Konate, Bradley, Robertson; Gravenberch, Jones, Szoboszlai; Salah, Gakpo, Diaz. All. Slot

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Gvardiol, Ake, Akanji; Gundogan, Silva, De Bruyne; Savio, Foden, Haaland. All. Guardiola