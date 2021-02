Carlo Ancelotti si toglie un grande sfizio. Il tecnico italiano batte Klopp e vince il derby di Liverpool con un gol per tempo. L'Everton si impone per 2-0 e aggancia i Reds, che hanno perso la quarta partita consecutiva. Il titolo è già svanito da tempo, ma ora rischia di sfuggire anche il posto in Champions, il Liverpool in Premier League è in crisi.

L'Everton vince il derby

La partita inizia nel modo peggiore per il Liverpool, al 3′ Kabak sbaglia e Richarlison ringrazia, 1-0. Per l'Everton è l'ideale. Il Liverpool attacca, ma lo fa in modo sterile, non riesce a essere mai veramente pericoloso e con il passare del tempo si innervosisce. Klopp non ha molte alternative in panchina, a causa dei numerosi infortuni, e nel finale i Toffees raddoppiano con il gol di Sigurdsson che dal dischetto batte Alisson.

Grande successo per Ancelotti

Ancelotti vince il derby, che già di per sé è una grande soddisfazione, si rilancia e si riscatta dopo due sconfitte interne nell'ultima settimana con il Fulham e il Manchester City. L'Everton sale a quota 40 punti e aggancia proprio il Liverpool, che continua a scivolare in classifica. E i Toffees hanno anche una partita da recuperare, quindi tecnicamente sono davanti ai campioni in carica.

La lotta per il quarto posto in Premier League

Chi sorride è anche il Chelsea che ora è quarto in classifica e aumenta il suo margine sul Liverpool. I Blues oggi hanno impattato 1-1 in casa del Southampton, un rigore di Mount ha permesso al Chelsea di pareggiare. Ma in lotta per il quarto posto ci sono anche le sorprendenti West Ham e Aston Villa e il Tottenham di Mourinho, che può scavalcare anche il Liverpool (è a -4 ma ha due partite in meno)

