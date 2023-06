L’Italia vola in semifinale ai Mondiali Under 20: battuta la Colombia, gol di Casadei e Baldanzi L’Italia in modo spettacolare ha sconfitto 3-1 la Colombia e si è qualificata per le semifinali del Mondiale Under 20. Gli Azzurrini fanno festa con i gol di Casadei, Baldanzi e Esposito.

A cura di Alessio Morra

Continua a vincere l'Italia! La Nazionale guidata da Carmine Nunziata si è qualificata per le semifinali del Mondiale Under 20. In Argentina gli Azzurrini hanno sconfitto pure la Colombia, piegata per 3-1. Un altro successo nel segno di Casadei e Baldanzi, ma determinante è stato anche Francesco Pio Esposito. Giovedì 8 giugno in semifinale l'Italia affronterà la vincente di Corea del Sud-Nigeria.

La partita a San Juan inizia in ritardo, perché il quarto di finale precedente è durato 140 minuti, ed è stato vinto a sorpresa da Israele, che ha eliminato il Brasile (3-2). L'Italia parte fortissimo e all'8′ trova il gol dell'1-0 con Casadei, il capocannoniere del torneo, che sugli sviluppi di un corner colpisce di testa e segna il sesto gol in questa manifestazione.

La Colombia tiene e regge, ma l'Under 20 azzurra è più forte e al 38′ con una splendida azione di contropiede trova il raddoppio con Tommaso Baldanzi, il calciatore dell'Empoli sta mostrando tutto il suo valore in questo torneo.

Il 2-0 è rassicurante, ma non è decisivo. Nunziata carica i suoi che a inizio ripresa trovano subito il 3-0 con un gol molto bello di Francesco Pio Esposito (il terzo fratello Esposito, i fratelli Salvatore e Sebastiano militano con Bari e Spezia). La partita sembra chiusa, ma non lo è. La Colombia accorcia subito le distanze e spinge per abbondanti venti minuti nei quali il portiere Desplanches è determinante almeno in un paio di occasioni.

Con il passare del tempo la partita si avvicina sempre più all'Italia, che però deve faticare nel finale perché i calciatori colombiani la mettono sulla rissa e alcuni interventi sono stati davvero durissimi, un paio di calciatori dei Cafeteros hanno rischiato seriamente il rosso. Il risultato non cambia più. L'Italia vince 3-1 ed è in semifinale.

Azzurrini tra i primi quattro ed è già un risultato straordinario. Ma ero sognare si può. Giovedì 8 giugno ci sarà la semifinale con la vincente di Corea del Sud-Nigeria, già affrontata nella fase a gironi, l'altra semifinale la disputeranno Israele e la vincente di Stati Uniti-Uruguay.