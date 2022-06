L’Italia Under 21 si sbarazza in goleada del Lussemburgo: qualificazione a Euro 2023 ad un passo Vignato, Pellegri, Gaetano: sono loro i tre marcatori del successo dell’Italia di Nicolato che ha permesso agli azzurrini di mantenere agevolmente la vetta della classifica del Girone F.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Italia Under 21 non sbaglia l'appuntamento con il successo nelle qualificazioni a Euro 2023 di categoria e conclude la propria fatica contro il Lussemburgo con una partita sempre tenuta in mano, gestita al meglio e che ha visto momento anche di buon gioco oltre i tre gol segnati all'ultima in classifica. Pratica archiviata 3-0, prossimo appuntamento contro la Svezia.

Mentre le altre giocano a superarsi nel Gruppo F, chi pensa solamente a vincere e a mettere punti in classifica è la giovane Italia di Nicolato che fa sua anche la sfida contro il Lussemburgo, già eliminato sul fronte qualificazione ai prossimi Europei di categoria e ultimo in classifica. Gli azzurrini fanno sul serio sin da subito e nessuno si accorge delle diverse assenze nel gruppo che dopo soli 20′ si porta in vantaggio con Vignato per poi raddoppiare al 33′ con Pellegri. Un uno-due che spezza gli equilibri della gara e che la indirizza sui giusti binari.

Allo Stade Municipal de la Ville de Differdange il Lussemburgo subisce sin da subito la superiorità italiana non solo nel punteggio: tiri, possesso, gioco è tutto in mano ai ragazzi di Nicolato con statistiche che evidenziano una supremazia assoluta che non mette mai in discussione il successo e altri tre fondamentali punti che confermano il primato incontrastato in classifica. Il 4-2-3-1 impostato dal ct non subisce alcun cambiamento nemmeno ad inizio di ripresa riproponendo gli stessi 11 del fischio d'inizio. Se Cambianghi nei primi 45 minuti è stato il perfetto uomo assist, nella ripresa è Miretti a imitarlo con il passaggio per il tris al 54′ firmato da Gaetano.

Nell'altra gara in contemporanea dello stesso Girone F, l'Irlanda ha tenuto il passo dell'Italia andando a vincere il proprio match contro il Montenegro. A Dublino, al Tallaght Stadium l'Under 21 guidata da Crawford ha però dovuto faticare più del previsto. Vantaggio che è arrivato a fine primo tempo, con la rete di Smallbone al 41′. Nella ripresa arriva il raddoppio della tranquillità grazie al 2-0 segnato da Kerrigan al 57′ prima del tris siglato sa Wright al 67′ prima della classica rete della bandiera montenegrina. Adesso, alle spalle dell'Italia, in classifica, c'è proprio l'Irlanda ad un punto di distanza ma con una partita in più già giocata. Più distanziate la Svezia a 17 punti (con una partita in più), poi la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro e il fanalino di cosa del Lussemburgo.

Tabellino

Lussemburgo-Italia U21 0-3

Marcatori: 20′ Vignato, 33′ Pellegri, 54′ Gaetano

Lussemburgo (3-5-2): Martin; Dzogovic, Osmanovic (21′ Latic) (62′ Cerqueira), Sinner; Torres, Ikene, D’Anzico, De Oliveira, Schmit; Hansen, Rupil.

Ct: Cardoni.

Italia (4-2-3-1): Carnesecchi; Cambiaso (60′ Zanoli), Lovato, Pirola, Quagliata; Miretti, Rovella (60′ Bove); Cambiaghi, Gaetano, Vignato (60′ Oristanio); Pellegri.

Ct: Nicolato.

Arbitro: Masiyev (AZE)