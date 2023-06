L’Italia Under 20 si arrende sul più bello: sconfitta 1-0 in finale, l’Uruguay vince i Mondiali L’Italia Under 20 di Nunziata cade sul più bello. Il sogno di vincere i Mondiali di categoria si infrange nella finale persa dagli Azzurrini 1-0 contro l’Uruguay. Decisivo un gol nel finale realizzato da Luciano Rodriguez.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia Under 20 di Nunziata cade sul più bello. Il sogno di vincere i Mondiali di categoria si infrange nella finale persa dagli Azzurrini 1-0 contro l'Uruguay. Poche le occasioni create da Casadei e compagni e così nel secondo tempo, su un campo ai limiti della praticabilità, a trovare il gol decisivo sono stati i sudamericani grazie a un colpo di testa di Luciano Rodriguez.

Uno dei frangenti della prima frazione.

Desplanches salva la porta dell'Italia nel primo tempo

L'Uruguay è sembrato molto più convinto sin dai primi minuti di partita. L'Italia ha forse subito molto la pressione della partita e i sudamericani invece hanno giocato con maggiore autorevolezza chiudendo il gioco della squadra di Nunziata. A parte una conclusione di Pafundi, succede ben poco nel primo tempo per gli azzurri che rischiano anche di passare in svantaggio. L'Italia viene infatti salvata da una parata incredibile di Desplanches. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo per l'Uruguay infatti, Duarte lasciato troppo solo colpisce di testa a botta sicura e il portiere azzurro ha un riflesso strepitoso con cui salva la porta da un gol che sembrava fatto.

Nel finale di tempoè ancora l'Uruguay a continuare a giocare con una velocità e un'intensità superiori all'Italia, ma è anche molto impreciso. Buone combinazioni, ma arrivati nei pressi della porta azzurra, la difesa italiana trova sempre il modo di chiudere. Alla fine del primo tempo il risultato resta dunque bloccato sullo 0-0 su un terreno di gioco comunque non in perfette condizioni degne di una finale dei Mondiali U20.

L’azione del gol realizzato da Luciano Rodriguez.

Il gol di Luciano Rodriguez regala il titolo all'Uruguay

Nella ripresa le due squadre non creano grosse occasioni nei primi venti minuti. Le condizioni del terreno di gioco sono davvero pessime e due compagini tecniche come Italia e Uruguay fanno veramente fatica. Desplanches fa un'altra grande parata su Diaz poi poco dopo, al 75′ sono gli azzurri a farsi vedere timidamente: cross da destra su cui l'Uruguay si rifugia in angolo per non rischiare dopo un'incursione di Montevago. A 15 minuti dalla fine però arriva l'episodio che poteva cambiare la partita.

Capitan Prati fa un presunto fallo per via della gamba alta su Dia. L'arbitro prima espelle il giocatore azzurro e poi, dopo le review VAR al monitor si corregge e dà solo il giallo al giocatore italiano. Subito dopo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, arriva il gol dell'Uruguay con Luciano Rodriguez che di testa appoggia in rete una palla carambolata in area di rigore dopo un confusionario batti e ribatti. Dopo un check del VAR l'arbitro conferma il vantaggio dei sudamericani che ora hanno in mano i Mondiali. L'arbitro assegna 11 minuti di recupero.