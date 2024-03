L’Italia U20 vince l’Elite League per la terza edizione di fila: in Romania basta un pareggio per 0-0 L’Italia U20 vince l’Elite League per la terza edizione di fila: in Romania basta un pareggio per 0-0 e gli Azzurrini chiudono il torneo senza sconfitte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

138 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’Italia U20 vince l’Elite League per la terza edizione di fila: in Romania basta un pareggio per 0-0. Gli Azzurrini chiudono il torneo senza sconfitte e con un turno di anticipo dopo la rinuncia della Norvegia all'ultima gara.

La selezione guidata da Alberto Bollini si è aggiudicata quello che era noto come il Torneo 8 Nazioni per la terza edizione consecutiva e lo ha fatto senza conoscere la sconfitta: quattro vittorie, tra cui quelle di prestigio contro Inghilterra e Portogallo, oltre a due pareggi.

Il calendario degli Azzurrini si è chiuso con un turno d’anticipo, visto che la Norvegia ha rinunciato alla partita che si sarebbe dovuta giocare lunedì 25 marzo.

Queste le parole del CT Bollini dopo la gara: "I ragazzi meritano questa vittoria. Chiudere questo torneo con quattro vittorie e due pareggi giocando quattro gare in trasferta è un grande risultato. E il pari di oggi è arrivato contro una Romania che le sue due partite le aveva vinte in casa. Nel primo tempo potevamo fare un po' meglio, contro una squadra comunque compatta; nella ripresa, invece, siamo stati più efficaci con le linee di passaggio. Ci siamo messi a tre dietro per sfruttare le corsie esterne e i riferimenti alti, creando anche diverse occasioni per vincere. Questa è la vittoria di un gruppo che aveva in campo ragazzi della Primavera, di Serie C, di Serie B e di Serie A: un gruppo amalgamato in maniera non scontata, che ha saputo recepire l'importanza della maglia azzurra e che ha dimostrato di crescere nel gioco, nell'atteggiamento e nei risultati, in un percorso che non si esaurisce oggi".

Il tabellino di ROMANIA-ITALIA 0-0

Romania: Popa; Strata, Dutu, Rimovecz, Suteu; Filip (dal 47′ st Gergely), Szilagyi; Bordusanu (dal 15′ st Sfait), David (dal 28′ st Ciuciulete), Bodisteanu (dal 27′ st Cojocaru); Blanuta (dal 15′ st Trica). A disp.: Borbei, Lefter, Pirvilescu, Pop, Andrei, Salceanu, Renta, Radu. All. Curelea

Italia: Palmisani (dal 43′ st Vismara); Barbieri (dal 1′ st Giovane), Riccio, Bonfanti (dal 35′ st Regonesi), Angori (dal 1′ st Missori); Terracciano (dal 1′ st Marcandalli), Amatucci (dal 35′ st Pisilli), Ignacchiti (dal 1′ st Faticanti); D'Andrea (dal 37′ pt Distefano), Raimondo (dal 43′ st Abiuso), Cherubini (dal 28′ st Cassano). All. Bollini

Arbitro: Andrei (Romania)

Assistenti: Bojan-Ilinca (Romania)

Quarto ufficiale: Buzarnescu (Romania)