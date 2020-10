Italia-Olanda è finita 1-1 con i gol di Pellegrini e van de Beek ma il vero protagonista del match è stato Nicolò Barella, autore di una partita esemplare dal 1′ al 90′. Il vero fulcro del gioco azzurro, un elemento che infatti Mancini ha preservato in campo, cambiandogli le ali e le punte ma lasciandolo al centro della manovra. Non è bastato, eppure con l'ennesima conferma di una crescita psicofisica esemplare, può davvero trasformarsi nel nuovo trascinatore di una Nazionale che si giocherà il tutto per tutto contro la Polonia.

Esemplare il suo assist al bacio per Lorenzo Pellegrini: un tocco da biliardo di interno destro a tagliare la difesa olandese per il compagno che si è trovato tutto solo in area senza poter sbagliare il più facile dei gol. Un passaggio che ha confermato anche la leggerezza e la qualità delle giocate del centrocampista nerazzurro che ha preso su di sè l'Italia in una serata in cui Verratti e Jorginho non sono di certo brillati.

L'Olanda deve portare bene al centrocampista nerazzurro in Nazionale: gol decisivo nel match d'andata, prestazione d'autore a Bergamo. E' mancato solo il gol e la vittoria, tutto il resto si è visto in campo: controllo, corsa, visione di gioco. Il migliore degli azzurri come confermano le statistiche del match di Bergamo, padrone della mediana destra, in grado di dettare i tempi ai compagni con un rating tra i più alti della partita.

Un doppio viatico importantissimo in vista del prossimo appuntamento della Nazionale che dovrà sfidare la Polonia in un match diretto per il primo posto, obbligata a vincere. Ma non solo: anche Antonio Conte avrà sorriso vedendo la forma attuale del suo giocatore. Sabato pomeriggio c'è il derby di campionato contro il Milan e un Nicolò Barella in queste condizioni potrebbe anche risultare un giocatore determinante.