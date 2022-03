L’Italia rischia di avere 5 squadre in Champions League l’anno prossimo: sarebbe un problema Qualora l’Atalanta vincesse l’Europa League e non si classificasse tra le prime quattro in campionato, l’Italia avrebbe per la prima volta 5 squadre qualificate alla Champions. Il che sarebbe paradossalmente un problema.

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo l'uscita di Juventus e Inter dalla Champions League, l'onore dell'Italia nelle coppe europee è affidato alle ultime due squadre rimaste in corsa nelle rispettive competizioni, quando siamo arrivati ai quarti di finale: l'Atalanta in Europa League e la Roma in Conference League. La squadra di José Mourinho nel prossimo turno affronterà nuovamente il Bodo/Glimt da cui è stata umiliata nel girone, mentre gli uomini di Gasperini se la vedranno col Lipsia.

Scivolata dietro la Juventus di ben 8 punti nella corsa al quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions, sia pure con la partita contro il Torino da recuperare, l'Atalanta vede ora nell'Europa League un traguardo più a portata di mano: gli stessi bookmakers danno gli orobici come terzi favoriti dietro il Barcellona e il Lipsia, davanti a West Ham, Lione, Eintracht Francoforte, Glasgow Rangers e Braga, in ordine di quote. La possibilità insomma che la Dea possa alzare la coppa nella finale di Siviglia il prossimo 18 maggio è assolutamente concreta.

L’esultanza dell’Atalanta negli ottavi contro il Bayer Leverkusen

Nel caso in cui l'Atalanta vincesse l'Europa League, il club bergamasco sarebbe qualificato di diritto alla prossima Champions, portando a cinque il contingente delle squadre italiane nella massima competizione continentale qualora non riuscisse a qualificarsi dal campionato, ovvero non rientrasse tra le prime quattro in classifica. In quel caso sarebbe la prima volta che l'Italia ha cinque squadre in Champions League.

Ebbene una simile eventualità rappresenterebbe paradossalmente un problema da un punto di vista dell'organizzazione del calendario per il campionato di Serie A, visto che sarebbero cinque e non quattro le squadre che avrebbero diritto ad essere programmate in anticipo il venerdì o il sabato. Un rebus complicatissimo che ha già fatto allertare la Lega – svela Repubblica – al punto che in Via Rosellini già si stanno facendo le simulazioni per cercare di risolvere il difficile incastro, quando mancano ancora quattro mesi all'inizio della prossima stagione.