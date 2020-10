in foto: La delegazione azzurra al cimitero di Bergamo – Fonte: sito FIGC

Bergamo si prepara ad accogliere la Nazionale azzurra di Roberto Mancini. La sfida contro l'Olanda, in programma questa sera al Gewiss Stadium e valida per la quarta giornata di Nations League, sarà un appuntamento suggestivo e toccante per la città lombarda: martoriata nei mesi scorsi dall'emergenza Coronavirus.

Proprio per ricordare i morti della pandemia, stamane una delegazione della FIGC, con in testa il commissario tecnico Roberto Mancini, Gabriele Oriali e Gianluca Vialli, si è infatti recata presso il cimitero monumentale di Bergamo per commemorare le persone scomparse a causa del Covid-19. Insieme a loro era presente anche il sindaco della città orobica Giorgio Gori, il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi e alcuni rappresentati della Federcalcio olandese.

Medici e infermieri sugli spalti del Gewiss Stadium

Tra i mille spettatori che potranno prendere posto sulle tribune dell'impianto bergamasco, come comunicato dal sito ufficiale della FIGC, ci sarà anche una delegazione di medici e infermieri degli ospedali Papa Giovanni XXIII e Humanitas e dei 243 sindaci della Provincia, a rappresentare la popolazione di un territorio simbolo per il prezzo pagato in termini di vittime durante la pandemia. In segno di solidarietà e di vicinanza alla città di Bergamo, la curva Nord sarà inoltre allestita con un grande tricolore.

Le parole del presidente Gravina

"Giocare nella città orobica rappresenta per noi una testimonianza dell’attenzione che tutto il mondo del calcio ha avuto e continua a manifestare per i cittadini della provincia di Bergamo e per le sofferenze inflitte loro dal Coronavirus – ha dichiarato il presidente federale Gabriele Gravina – L’avremmo voluto fare in condizioni ambientali differenti, con un pubblico festante a sostenere gli Azzurri, perché siamo convinti che la vera essenza del calcio sia la condivisione gioiosa con tutti i suoi appassionati. Ma, anche se le condizioni generali ancora ce lo impediscono, vogliamo testimoniare comunque la vicinanza della FIGC a questo territorio".