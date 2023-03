L’Italia può qualificarsi agli Europei arrivando ultima nel girone: il regolamento è paradossale L’Italia avrebbe la speranza di qualificarsi agli Europei anche chiudendo all’ultimo posto del Girone C: ecco cosa dice il regolamento delle qualificazioni.

A cura di Ada Cotugno

L'Italia non ha cominciato con il piede giusto il percorso di qualificazione che potrebbe portarla verso Euro 2024. I detentori dell'ultimo titolo europeo sono caduti al Maradona contro l'Inghilterra, non è bastato il gol dell'esordiente Mateo Retegui per riaprire la partita.

L'ultimo posto nel girone C con Malta, Macedonia del Nord, Ucraina e Inghilterra riapre per gli Azzurri vecchie ferite con le mancate qualificazioni agli ultimi due Mondiali. Questa volta però il percorso verso gli Europei potrebbe nascondere meno insidie e, pur finendo come fanalino di coda, l'Italia avrebbe comunque la certezza di qualificarsi ai playoff.

Secondo il regolamento l'unica squadra certa di partecipare al prossimo torneo a prescindere da tutto è la Germania, nazione ospitante, mentre altri venti posti saranno assegnati alle squadre che arriveranno ai primi due posti dei gironi (che sono dieci in totale, vanno dalla A alla J). Restano scoperti tre slot, dato che agli Europei parteciperanno 24 squadre, il vuoto sarà riempito proprio attraverso i playoff.

L'Italia, come già detto, ha, eventualmente, la certezza di accedere agli spareggi pur qualificandosi all'ultimo posto del suo girone: a questa fase infatti hanno diritto di partecipare le vincitrici dei rispettivi gironi delle Leghe A, B e C dell'ultima Nations League. Qualora queste nazionali dovessero essere già qualificate, si procederebbe a scorrimento.

Gli Azzurri hanno vinto il girone di Nations League con 11 punti, piazzandosi davanti all'Ungheria ed entrando di diritto anche nelle final four della competizione con Olanda, Croazia e Spagna. Per questo le finaliste della Nations hanno tutte una sorta di paracadute.

Il primo posto, eventualmente, dà di diritto all'Italia la possibilità di partecipare agli spareggi e di provare a centrare l'obiettivo Euro 2024 a prescindere dalla posizione che otterrà nel girone di qualificazione. Le squadre che accederanno ai playoff poi saranno protagoniste di 6 semifinali e le vincenti delle tre finali raggiungeranno tutte le altre qualificate in attesa del sorteggio. L'Italia disputerebbe il percorso della Lega A.

Il regolamento non favorirebbe l'Inghilterra: la squadra allenata da Southgate ha disputato un pessimo girone di Nations League, nel quale si è classificata ultima ed è retrocessa in Lega B. Se i Tre Leoni dunque dovessero chiudere le qualificazioni al terzo posto, dovrebbero fare diversi calcoli e dovrebbero sperare in una buona dose di fortuna per accedere ai playoff, altrimenti sarebbero fuori.

I ragazzi di Mancini si augurano di non dover accedere agli Europei dalla porta di servizio e di qualificarsi attraverso il piazzamento nell'attuale girone. Ma, qualora la campagna di qualificazione dovesse riservare grandi dispiaceri, gli Azzurri potrebbero giocarsi l'ultima carta per difendere il titolo europeo conquistato a Wembley.