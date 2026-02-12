L’Italia finisce nel girone di ferro della Nations League 2026-2027: sfideremo Mbappe, Lukaku e Yildiz

Italia, Francia, Belgio e Turchia. Il Gruppo 1 della Lega A della Nations League 2026-2027 è considerato il più difficile tra quelli sorteggiati in vista del torneo per Nazionali che inizierà il prossimo settembre. Solo le prime 2 passeranno ai quarti di finale.

L'Italia di Rino Gattuso, in attesa di capire quale sarà il suo destino in ottica Mondiali con i playoff di marzo, ha visto delinearsi il proprio cammino nella prossima Nations League 2026-2027 dove la sorte non è stata proprio benevola con i colori azzurri. La nostra nazionale si ritroverà di fronte tre avversarie di tutto rispetto in quello che è stato già definito il Girone di Ferro: Francia, Belgio e Turchia. Vale a dire Mbappè, Lukaku e Yildiz, tre tra i giocatori più rappresentativi delle loro Nazionali.

Italia nel girone di ferro: contro Francia, Belgio e Turchia

L'urna della Nations League 2026-27 ha messo l'Italia in una posizione difficile, inserendola in un Gruppo, l'1 della Lega A, che non ammetterà alcuna distrazione. Le avversarie portano il nome di Francia, Belgio e Turchia, con la sfortuna di pescare dal sorteggio la squadra più forte in tutte le fasce. Per Gattuso un appuntamento ancora lontano, perché prima ci sono le qualificazioni ai Mondiali estivi, dove l'Italia si gioca il tutto per tutto. La Nations può aspettare, un problema alla volta.

Il regolamento e le date della Nations League 2026-2027

L'Italia dunque dovrà faticare per riuscire a strappare il pass per la fase finale: soltanto le prime due squadre di ogni girone della Lega A staccheranno un ticket per i quarti di finale e proseguire nel torneo. Le prime due giornate si disputeranno tra il 24 e il 29 settembre 2026, seguite dal secondo blocco di gare tra il 30 settembre e il 6 ottobre. La fase a gironi si concluderà a novembre, tra il 12 e il 17 novembre 2026. Per le nazionali che riusciranno a superare il turno, i quarti di finale si giocheranno tra il 25 e il 30 marzo 2027, poi la Final Four che assegnerà il trofeo nel periodo compreso tra il 9 e il 13 giugno 2027.

Ecco tutto il sorteggio di Nyon per la prossima Nations League: