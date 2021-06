Dopo aver vinto 4-0 l'ultima partita amichevole pre-Europei gli Azzurri che non sono stati impiegati da Mancini (e lo sono stati per poco tempo) sono scesi in campo stamattina in una partita amichevole giocata contro la Nazionale Under 20 a Coverciano. Una sgambata vera e propria, due tempi da 20 minuti. E l'Under 20 si è imposta per 1-0. Ha segnato Cangiano, calciatore di proprietà del Bologna, ma che quest'anno ha vestito la maglia dell'Ascoli.

L'Under 20 si impone 1-0 sulla Nazionale

La formazione guidata da Bollini dunque si è imposta per 1-0. I ragazzi dell'Under 20 hanno giocato una partita ad alto ritmo e hanno vinto grazie al gol di Cangiano che al 10′ del primo tempo non ha lasciato scampo a Meret. La Nazionale maggiore ci prova, ma non trova il gol del pari né con Pellegrini né con Bernardeschi, che ha avuto due chance.

La formazione impiegata nel primo tempo era di tutto rispetto. In campo anche Chiesa, che ha disputato uno scampolo di partita venerdì sera, ma anche Pellegrini e Emerson Palmieri, fresco campione d'Europa con il Chelsea. Nella ripresa c'è stato qualche cambio con Sirigu in porta e Raspadori in avanti. L'Under 20 è stata rinforzata con un paio di innesti, uno per reparto.

Il tabellino con le formazioni di Italia-Italia Under 20

ITALIA primo tempo (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Pellegrini, Cristante, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Chiesa. All: Mancini

ITALIA Under 20 primo tempo (4-3-3): Sirigu; Bouah, Toloi, Dalle Mura, Udogie: Da Riva, Portanova, Caligara; Cangiano, Esposito, Raspadori. All: Bollini

ITALIA secondo tempo (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Bastoni; Pessina, Cristante, Pellegrini; Raspadori, Belotti, Bernardeschi. All: Mancini

ITALIA Under 20 secondo tempo (4-3-3): Meret; Papetti, Okoli, Carboni, Emerson; Ranocchia, Brescianini, Tongya; Chiesa, Riccardi, Salcedo. All: Bollini