L'Italia crea un paradosso agli Europei: una squadra con 2 punti può andare agli ottavi, una con 4 no La rete messa a segno in extremis dall'Italia contro la Croazia apre un possibile scenario paradossale in cui una squadra con soli 2 punti potrebbe qualificarsi agli ottavi degli Europei ed una con 3 o addirittura 4 punti no.

A cura di Paolo Fiorenza

Il gol segnato da Mattia Zaccagni all'ottavo minuto di recupero del match contro la Croazia ha non solo dato all'Italia una qualificazione agli ottavi degli Europei che sembrava ormai insperata, ma ha anche avuto un effetto a catena sulla classifica delle migliori terze dei 6 gironi, creando una situazione paradossale – dovuta al regolamento del torneo – per cui una squadra con soli 2 punti potrebbe passare il turno a discapito di una con 3 o addirittura 4 punti.

L'esultanza dell'Italia dopo il gol di Zaccagni con la Croazia

Una squadra con 2 punti potrebbe qualificarsi per gli ottavi degli Europei

La rete dell'1-1 finale realizzata in pieno recupero dagli azzurri – in combinazione col risultato dell'altra partita che si giocava in contemporanea, ovvero l'1-0 della Spagna sull'Albania – ha infatti fissato la classifica definitiva del Girone B: Spagna prima a punteggio pieno con 9 punti, Italia seconda con 4, Croazia terza con 2, Albania quarta e fuori dai giochi con un solo punto. È dunque già sicuro che ci sarà una terza classificata con soli 2 punti, ovvero la Croazia, e potrebbe non essere la sola: ci sono ancora due gruppi – di cui si deve giocare l'ultimo turno – in cui una squadra potrebbe arrivare terza con 2 punti (il Girone C) o anche meno (il Girone F).

Mentre una squadra con 3 o 4 punti potrebbe essere eliminata

E qualora si verifichi lo scenario in cui appunto anche da questi due gruppi esca una terza classificata con 2 punti o meno, sarà sicuro che una di queste squadre sarà tra le quattro migliori terze qualificate agli ottavi di finale. Il che porterebbe con sé automaticamente il paradosso che con 2 soli punti una squadra superi la fase a gruppi ed una con 3 o addirittura 4 no. Il Gruppo E infatti vede la sua classifica dopo due turni con Romania, Belgio, Slovacchia e Ucraina tutte a 3 punti, il che significa che – indipendentemente dal risultato delle ultime due partite Slovacchia-Romania e Ucraina-Belgio – la quarta classificata di questo girone avrà 3 punti (o addirittura 4 in caso di due pareggi).

A quel punto, in maniera davvero paradossale, la migliore terza tra quelle con 2 punti dei Gruppi B, C e F si qualificherebbe agli ottavi di finale degli Europei, mentre la quarta con 3 o 4 punti del Girone E se ne andrebbe a casa.