L'Italia apre le porte a Cannavaro per gli Europei: potrebbe aiutare Spalletti in Germania Spunta l'idea Cannavaro per i prossimi Europei in Germania: l'ex difensore potrebbe unirsi allo staff tecnico di Spalletti nella prossima estate con un incarico a tempo.

A cura di Ada Cotugno

Il capitano dell'Italia Campione del Mondo potrebbe accompagnare la Nazionale ai prossimi Europei: è di Repubblica l'indiscrezione che vorrebbe Fabio Cannavaro inserito all'interno dello staff tecnico di Luciano Spalletti per la competizione che si terrà in Germania questa estate.

Gli azzurri sono chiamati a difendere il titolo conquistato a Wembley contro l'Inghilterra e potrebbero contare su una personalità speciale. Cannavaro accompagnerà la Nazionale nella tournée che si terrà tra un mese in America, affiancato dal capo delegazione Gianluigi Buffon e da Giorgio Chiellini, ma la sua permanenza in azzurro potrebbe durare per qualche mese.

I tre pilastri dell'Italia saranno al fianco della squadra nel corso delle amichevoli previste contro Venezuela ed Ecuador, ma per l'ex difensore potrebbe essere il battesimo per un percorso più lungo. Secondo il quotidiano l'idea sarebbe quella di inserirlo nello staff tecnico di Spalletti soltanto per gli Europei, un incarico a tempo di cui discuterà con Gravina.

L'obiettivo non sarebbe quello di sovrapporsi al collaudato team scelto dal commissario tecnico, ma di dare un contributo con la sua infinita esperienza nei grandi tornei, un plus per tutta la Nazionale che con la sua presenza troverebbe un collante fondamentale per poter puntare alla difesa del titolo europeo.

Il tavolo di discussione potrebbe aprirsi direttamente in America, dove il 21 e il 24 marzo l'Italia è attesa per due amichevoli che serviranno come preparazione prima di affrontare il grande impegno in Germania. La prospettiva non dispiace alla Federazione e neanche a Cavvanaro che, dopo il ruolo di ambasciatore assieme agli ex compagni di Juve e Nazionale, potrebbe avere un ruolo simbolo anche ai prossimi Europei, in attesa di costruire altrove il suo futuro da allenatore.