Lipsia-Real Madrid dove vederla in TV e streaming: canale e probabili formazioni Il Real Madrid torna in campo questa sera contro il Lipsia per l'andata degli ottavi di Champions League: Ancelotti deve fare i conti con l'emergenza in difesa e l'assenza di Bellingham, Rose si affiderà all'esperienza di Olmo. Diretta TV in chiaro su Canale 5 dalle 21:00.

A cura di Ada Cotugno

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti torna in campo questa sera alle 21:00 contro il Lipsia nell'andata degli ottavi di Champions League. Alla Red Bull Arena di Lipsia si sfidano i tedeschi di Marco Rose e i Blancos allenati da Carlo Ancelotti, tra i candidati per la vittoria finale della competizione europea. La partita Lipsia-Real Madrid sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. I tedeschi, dopo aver chiuso la fase a gironi al secondo posto dietro il City, stanno vivendo un inizio di 2024 in crisi di risultati. Il Real, invece, è reduce da 5 risultati utili consecutivi in Liga. Due i precedenti tra le due formazioni, entrambi nella fase a gironi dell'edizione 2022/2023 della Champions: 2-0 all'andata del Real e 3-2 del Lipsia nella sfida di ritorno.

L'assenza più grande della serata sarà quella di Bellingham: l'inglese ha rimediato un brutto infortunio dopo la partita contro il Girona e dovrà restare ai box per almeno tre settimane. Per il resto sarà il solito Real con le sue stelle, guidato dalla coppia d'attacco formata da Vinicius e Rodrygo. Il Lipsia proverà a sfruttare il fattore campo per ottenere un piccolo vantaggio in questa gara d'andata. Rose si affiderà all'esperienza di Olmo e all'esplosività della sua giovane stella, Xavi Simons.

Dove vedere Lipsia-Real Madrid in diretta TV su Sky o Canale 5, il canale

Lipsia-Real Madrid si giocherà martedì 13 febbraio alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta da Sky Sport, attraverso i canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Inoltre tutti gli appassionati potranno seguire la diretta in chiaro gratis offerta da Canale 5.

Lipsia-Real Madrid, dove vederla in streaming

In contemporanea sarà possibile seguire Lipsia-Real Madrid anche in diretta streaming. Gli abbonati a Sky potranno usufruite del servizio di SkyGo mentre, sempre previo abbonamento, sarà disponibile anche su NOW. La partita invece sarà disponibile in streaming gratuito su Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni di Lipsia-Real Madrid

Rose ripartirà dalle sue certezze per questa partita dall'alto tasso di difficoltà. Il punto focale sarà il centrocampo dove agiranno Olmo a destra, Kampl e Schlager in mediana e Simons sulla corsia di sinistra. In avanti invece ci sarà la coppia d'oro formata da Sesko e Openda.

Anche il Real Madrid scenderà in campo con i suoi titolarissimi, cercando però di far fronte all'emergenza in difesa dove le risorse sono contate. Senza Bellingham, Ancelotti affiderà tutto a Brahim Diaz per accompagnare Vinicius e Rodrygo.

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Henrichs, Klosterman, Orbàn, Raum; Olmo, Kampl, Schlager, Simons; Openda, Sesko. Allenatore: Marco Rose.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Carvajal, Tchouameni, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Brahim; Vinicius, Rodrygo. Allenatore: Carlo Ancelotti.