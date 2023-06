L’invasione perfetta: prima abbraccia Cristiano, poi scappa per il campo e conclude con il “siuuu” Durante Portogallo-Bosnia, gara valida per le qualificazioni europee, un fuoriprogramma tanto inaspettato quanto divertente ha esaltato il pubblico del da Luz. In una performance perfetta, che ha gradito anche Ronaldo, travolto dalla passione del giovane tifoso.

A cura di Alessio Pediglieri

Un fuoriprogramma tanto inatteso quanto divertente è accaduto durante il match di qualificazione ai prossimi Europei tra Portogallo e Bosnia. Con i lusitani in vantaggio 1-0 e in pieno svolgimento di match un giovane ragazzo è riuscito a superare la sicurezza ed entrare in campo: direzione Cristiano Ronaldo. Dopo aver abbracciato Cr7, la spettacolare fuga per il campo, rincorso invano dagli addetti.

Una scena che è durata diversi attimi e che non ha visto alcun pronto intervento degli addetti alla sicurezza dello stadio: al da Luz di Lisbona così si è potuta consumare quella che per molti è stata l'invasione di campo più bella di sempre. Il giovane tifoso ha infatti potuto fare tutto ciò che ha potuto prima di decidere di farsi prendere dagli steward che invano lo hanno rincorso per il terreno di gioco, deliziando gli spettatori sugli spalti che hanno fatto il tifo per lui. E che sono stati ripagati nel modo migliore: a fine corsa, infatti il ragazzo ha compiuto un ultimo gesto irriverente verso chi lo rincorreva, esultando come Cr7, con il classico "siuuu" applaudito da tutto lo stadio.

Ovviamente l'invasione ha fatto subito il giro del web inondando i social network che si sono divertiti a postare le immagini più divertenti di una gara avara di grandi emozioni pur con il Portogallo avanti 3-0 grazie al gol nel primo tempo di Silva e poi nella ripresa col raddoppio di Bruno Fernandes poi autore anche del tris. Così l'intermezzo imprevisto ha esaltato il pubblico presente più delle reti dei giocatori lusitani.

Il pubblico ha applaudito a lungo il giovane intraprendente così come Cristiano Ronaldo ha accettato di buon grado l'episodio: il ragazzo si è prima prostrato a terra in segno di totale reverenza verso il suo idolo indiscusso per poi abbracciarlo sollevandolo letteralmente di peso e per poi scambiarsi un ultimo saluto. Solo in quel momento è stato raggiunto da un primo addetto della sicurezza che però se l'è fatto scappare subito dopo.

Così è andata in scena a da Luz la seconda parte, forse la più divertente, con il ragazzino che si è messo a correre in mezzo al campo sventolando al cielo una bandiera del Portogallo e che ha zigzagato tra i giocatori scartando anche i suoi inseguitori. Solo alla fine ha deciso di chiudere la propria performance ma non in modo banale, emulando l'esultanza di Cr7: salto a gambe larghe girandosi verso il campo per il "siuuu" d'ordinanza, subito ripetuto a squarciagola da tutto lo stadio. Solo dopo si è lasciato prendere, circondato da tre addetti alla sicurezza.