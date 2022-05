L’invasione del tifoso fermata in brutalmente da uno steward: tackle in diretta tv, mai visto prima Un episodio accaduto nel corso della festa del Celtic è diventato virale in poche ore: l’invasione di campo di un giovane tifoso è stata fermata in maniera brutale da uno steward.

A cura di Vito Lamorte

Nell'ultima partita della Premiership scozzese, il Celtic ha battuto Motherwell 6-0 a Parkhead in una cornice splendida per la festa della vittoria del titolo. I Bhoys hanno conquistato il decimo titolo nelle ultime undici stagioni mercoledì, dopo aver pareggiato 1-1 contro il Dundee United al Tannadice Park.

La squadra di Ange Postecoglou ha concluso la stagione in grande stile con una clamorosa vittoria per 6-0 che ha reso ancora più bella la giornata di festa: il Celtic ha alzato il trofeo dopo la partita e i festeggiamenti sono stati molto coinvolgenti.

Come ogni situazione di festa, c'è sempre un momento che viene estratto tra quello del cerimoniale standard come simbolo e il più significativo è arrivato dopo la partita, proprio quando gli opinionisti a bordo campo stavano commentando l'annata dei Bhoys e il modo in cui sono arrivati alla vittoria: un ragazzo con la maglia biancoverde ha fatto invasione di campo e uno steward, per bloccarlo, lo ha steso con un tackle degno dei migliori difensori del campionato.

Il supporter era sceso in campo e stava cercando di arrivare vicino a Postecglou, che stava rilasciando un'intervista in diretta su Sky: proprio quando sembrava vicino al suo obiettivo è stato fermato dal calcione di uno steward, che ha tirato fuori la gamba sinistra e lo ha fatto cadere a terra. Il giovane tifoso è stato preso in consegna da un altro steward e scortato fuori dal campo.

La corsa del ragazzo sul terreno di gioco è stato interrotta in diretta televisiva e le telecamere di Sky Sports hanno catturato il momento. L'episodio è diventato subito virale tra commenti estasiasti per il modo in cui era intervenuto lo steward e altri di condanna, per la violenza dell'accaduto.

In merito a quanto accaduto durante i 90′, Kyogo Furuhashi e Giorgos Giakoumakis hanno entrambi segnato una doppietta a cui si sono aggiunte le reti di David Turnbull e Jota: la vittoria ha permesso alla squadra di Postecoglou di finire il campionato senza sconfitte in casa.