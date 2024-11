video suggerito

L'intervista surreale alla mascotte Pully su DAZN prima di Cagliari-Milan: risponde a colpi di ali Prima della partita tra il Cagliari e il Milan, Pully l'ormai celebre mascotte della squadra sarda è stata intervistata ai microfoni di DAZN. Momento molto curioso.

A cura di Marco Beltrami

Il pre-partita di Cagliari-Milan è stato contraddistinto da un momento particolare, con un'intervista davvero surreal. Protagonista della stessa non un calciatore, uno dei due allenatori o un dirigente, ma una mascotte. È intervenuto ai microfoni di DAZN, Pully, il famoso fenicottero rosa che accompagna le partite interne della squadra sarda. Come ha risposto alle domande degli interlocutori? A colpi di ali.

Pully, la mascotte del Cagliari, intervistata prima della partita contro il Milan

Marco Russo, bordocampista per la piattaforma streaming e Dario Marcolin, si sono ritrovati dunque ai fianchi della popolarissima mascotte e ne è nato un curioso siparietto. Non sono mancate le domande per il fenicottero simbolo della città di Cagliari. "Questo è un momento storico! È la mascotte più famosa al mondo. Ti senti così Pully?". Come ha risposto il pupazzone gigante con un cenno della testa e muovendo le ali, in senso affermativo.

Sullo schermo intanto ecco alcuni screen relativi agli articoli per Pully da parte dei tabloid di tutto il mondo. La sua popolarità in questa stagione è schizzata alle stelle dopo che anche la mascotte con tutta la squadra si è presentata sotto la curva dei tifosi rossoblu al termine del match contro il Napoli per scusarsi. "Tu la conosci Dario? Ormai la conoscono ovunque, in Inghilterra, Spagna, Francia, Germania. Nessuno è al tuo livello". Sensazioni in vista della partita non semplice contro il Milan? Movimento delle ali sul petto, a dare la sensazione di credere in un risultato positivo.

Insomma popolarità alle stelle per questa mascotte che oggi è stata oggetto addirittura di un'intervista in diretta TV. Una scena divertente che magari potrebbe diventare un'abitudine anche su altri campi.

Come nasce Pully e perché si chiama così

Pully è dunque un fenicottero rosa, simbolo della città sarda. La stessa società ha spiegato che l'origine del suo nome è legata anche ad un termine utilizzato per definire i cuccioli dei volati, ovvero "pullo". Ormai questo personaggio è davvero una star internazionale e all'Unipol Domus accompagna sempre i giocatori di Nicola, nel bene e nel male.