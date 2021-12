L’intervista a Joelinton è offensiva, cala il gelo: un compagno interviene in diretta Momenti di grande imbarazzo al termine di Newcastle-Manchester United: Joelinton è nominato miglior giocatore del match, il giornalista non parte benissimo con l’intervista…

A cura di Paolo Fiorenza

Il Newcastle avrebbe certamente meritato di più nel posticipo di Premier League andato in scena al St. James' Park: il pareggio finale contro il Manchester United sta stretto ai bianconeri, che negli ultimi minuti hanno sfiorato il successo, negato loro soltanto dal palo e da un miracolo di De Gea. Al termine della partita, il brasiliano Joelinton è stato premiato come Man of the Match, ma l'intervista al centrocampista del Newcastle è cominciata in maniera surreale, visto che l'approccio del giornalista di Sky UK è stato a dire poco irrispettoso.

"Joelinton, posso essere completamente onesto? Non mi ero reso conto che fossi così bravo!", lo ha apostrofato il bordocampista. Un inizio di intervista che voleva essere ironico e fuori dagli schemi, ma che è diventato un boomerang per il giornalista Patrick Davidson, che è stato sommerso di commenti negativi sui social. Il brasiliano, dal canto suo, ha abbozzato un sorriso e si è lasciato scivolare la cosa, ma ci ha pensato il suo compagno Sean Longstaff a far capire all'intervistatore come il suo modo di porsi fosse stato infelice.

"Sappiamo quanto sia bravo Joelinton e la mancanza di rispetto che riceve è una vergogna – ha detto il 24enne inglese – Ogni giorno in allenamento è il migliore, tutti nel club lo stimano tanto. Sono così felice e orgoglioso di lui". La prova del brasiliano è stata spettacolare per consistenza ed efficacia: è quello che ha giocato più palloni per la squadra, ma è soprattutto in fase di non possesso che ha impresso il suo marchio sulla partita. Per lui 11 recuperi, 4 contrasti e 3 intercetti. È probabile che adesso il giornalista di Sky abbia ben chiaro il livello di gioco di Joelinton.

Quanto al Newcastle, il punto portato a casa contro lo United è un ‘brodino' che non cambia di molto l'attuale scenario degli uomini di Howe: le ‘gazze' sono ultime in classifica con appena 11 punti in 19 partite. Per risalire la china servirà più di una prestazione come quella di ieri da parte di Joelinton, Saint-Maximin e compagni.