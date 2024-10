video suggerito

L’Inter risponde al Napoli capolista: doppio Frattesi e Lautaro, Empoli KO e vetta di nuovo a -4 L’Inter sbanca il Castellani grazie ad una doppietta di Frattesi, ex di turno, e a Lautaro che nella ripresa approfittano dell’inferiorità numerica dei toscani e chiude la pratica con tre punti essenziali per restare in scia al Napoli. Che ritorna a +4 a solo due turni dallo scontro diretto del 10 novembre. In contemporanea a Venezia, i lagunari vincono di rimonta sull’Udinese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Vince ma non convince l'Inter a Empoli: 3-0 firmato Frattesi, l'ex di turno, e Lautaro Martinez che ritorna al gol, che puniscono i toscani rimasti in dieci per oltre un'ora. Un successo essenziale ma che ha mostrato una squadra apparsa stanca e in difficoltà nel finalizzare sottoporta. Tre punti che però sono la risposta migliore agli azzurri di Conte, ritornati a +4 a due partite dallo scontro diretto del prossimo 10 novembre. Nella bassa classifica, nel match in contemporanea al Castellani, colpo grosso del Venezia che sotto di due gol ribalta l'Udinese 3-2.

L'Inter cerca il gol: il VAR lo toglie a Darmian, poi l'Empoli resta in 10

A Empoli l'Inter cerca l'impresa per restare almeno in scia ad un Napoli che appare sempre più formato Antonio Conte e che vanta un +7 dopo la vittoria di San Siro contro il Milan che obbliga i nerazzurri a non perdere terreno. Su un campo comunque ostico, il Castellani dove i toscani hanno fin qui giocato bene, raccolto punti e consensi. Inzaghi chiede ai suoi di fare da subito il match e l'input viene recepito: Darmian va anche in gol, ma il VAR toglie tutto per un tocco di mano. Poi, sempre il VAR espelle Goglichidze autore di un brutto intervento su Thuram. L'Empoli, in dieci, però si riorganizza e imbavaglia un'Inter tutt'altro che arrembante e che non troverà più la via della porta di un gran Vasquez – paratona su Bastoni a inizio match – con uno 0-0 che fa ben sperare i padroni di casa.

Doppio Frattesi e Lautaro: Empoli KO

La ripresa vede un'Inter più concreta e che di fatto rompe subito gli indugi: bastano cinque minuti che il vantaggio arriva, con il classico gol dell'ex firmato da Frattesi che sfrutta anche una deviazione con la palla che si impenna alle spella di un incolpevole Vasquez per l'1-0 che inguaia l'Empoli. La gara resta a senso unico, con l'Inter che gestisce la situazione e che chiude i conti al 67′ quando ancora Frattesi mette a segno il raddoppio su imbeccata di Lautaro. Il capitano nerazzurro alla fine riesce anche a sbloccarsi trovando la via del 3-0 che pone l'accento ad una partita altrimenti ancora una volta incolore per l'argentino.

Venezia-Udinese, 3-2: pazzesca rimonta dei lagunari

L'Udinese ha fatto harakiri in Laguna: in vantaggio di due gol i friulani hanno complicato tutto con una partita sciagurata, sporcata anche dal rosso di Toure a inizio secondo tempo. A segno con Lovric e con Bravo nel primo tempo, poi la rimonta dei veneti che ha quasi dell'incredibile. Ci pensa dal dischetto per due volte Pohjanpalo, a ridosso dell'intervallo e poi dopo il pareggio di Nicolussi Caviglia a ridosso del 90′. Seconda vittoria in campionato del Venezia, Udinese in crisi di gioco e di risultati.