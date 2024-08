video suggerito

L'Inter domina e cala il poker all'Atalanta: golazo di Barella, continua il tabù San Siro per Gasperini

A cura di Vito Lamorte

L'Inter domina e batte l'Atalanta con un netto 4-0: doppietta di Thuram e golazo di Barella. Continua il tabù San Siro per Gasperini. La squadra di Simone Inzaghi è padrona del campo fin dai primi minuti e non lascia mai spazio alla reazione della Dea, che in qualche momento ha provato a ritagliarsi delle situazioni per poter riaprire la sfida ma i campioni d'Italia in carica hanno sempre tenuto bene il campo e hanno spento sul nascere ogni tipo di velleità degli orobici.

La Beneamata si è portata avanti dopo una bella combinazione sulla destra e un cross rasoterra di Thuram che Djimsiti ha sfortunatamente deviato nella propria porta. L'Inter chiude la pratica già al 10′, quando Barella segna un bellissimo gol con un tiro al volo dal limite dell'area che fulmina per la seconda volta in pochi minuti Carnesecchi.

Il numero 23 nerazzurro è l’unico centrocampista ad aver segnato almeno un gol e servito almeno un assist in ciascuna delle ultime otto stagioni di Serie A.

Nella ripresa è Marcus Thuram a prendersi la scena con una doppietta. L'attaccante dell'Inter prima si è avventato su un campanile all'interno dell'area atalantina ed è il più lesto a battere Carnesecchi da distanza ravvicinata e poco dopo è intervenuto in anticipo su una palla vagante e ha calato il poker.

Il numero 9 è il 4° giocatore dell'Inter a segnare almeno 4 gol nelle prime 3 presenze in una stagione di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria dopo Lautaro Martínez (5 nel 23/24), Mauro Icardi (5 nel 17/18) e Christian Vieri (4 nel 1999/00 e nel 02/03).

Il tabellino di Inter-Atalanta

RETI: 3′ Djimsiti (OG), 10′ Barella, 47′ e 56′ Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (dal 61′ C. Augusto); Darmian, Barella (dal 79′ Frattesi), Calhanoglu (dal 61′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco; Thuram (dal 79′ Taremi), Lautaro Martinez (dall'83' Arnautovic). Allenatore: Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Ruggeri; Bellanova (dal 58′ Toloi), Pasalic, Ederson, Zappacosta (dall'80' Palestra); Samardzic (dall'80' De Ketelaere), Brescianini; Retegui. Allenatore: Gasperini.

ARBITRO: Matteo Marchetti.