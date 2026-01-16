Lino Banfi: “Telefonai Chiellini durante gli Europei, ci rimasi malissimo. Chi sei? Ma vaffa…”

"Porca pu**ena" fu uno degli slogan degli Europei 20/21 vinti dall'Italia di Roberto Mancini. Un successo incredibili per gli azzurri trainati in quell'esperienza anche dalla vena ironica di Lino Banfi. L'attore pugliese era stato protagonista indirettamente in quel torneo per via di un video divertente dell'attore che Mancini mostrava a tutti i calciatori poco prima di ogni partita, un po' per stemperare la tensione e un po' anche per scaramanzia. Di questo e non solo ne ha parlato lo stesso Lino Banfi al podcast ‘The BSMT by Gianluca Gazzoli'. A 89 anni Banfi si racconta tra aneddoti e curiosità lasciandosi andare anche a qualche curiosità legata al calcio.

Oltre al celebre film ‘L'allenatore nel pallone', Banfi parla proprio del suoi coinvolgimento indiretto durante gli Europei. "Io non la sapevo questa cosa che durante le partite degli Europei Mancini facesse vedere sempre un tuo video prima dell'inizio delle partite – e aggiunge -. La sera prima della prima partita io dissi a mio figlio Walter che volevo fare un augurio a tutti i giocatori e Chiellini era l'unico punto che io avevo e feci una telefonata". Quella chiacchierata telefonica però non andò benissimo e Banfi la racconta ridendo: "Ci rimasi malissimo". Ma cosa successe?

"Io non sentivo Chiellini da tanto tempo – spiega -. E così lo telefono e faccio: ‘Pronto, io sono Lino. E lui mi risponde: Lino chi? E io: Banfi. Ma vaff****lo e ha attaccato'". Banfi non poteva credere che il capitano di quell'Italia gli avesse risposto in quel modo: "Io sono rimasto malissimo". E così, capendo che forse pensasse a uno scherzo ha fatto un secondo tentativo: "L'ho richiamato dicendogli di essere veramente Lino Banfi e lui si è scusato tanto".

Leggi anche Il rigore di Enzo Le Fee è horror: il portiere capisce tutto e blocca il tiro senza spostarsi

L'attore così gli spiega: "Ti volevo dire, non solo a te, ma anche al mister, che io la vedo bene la partita di domani, mi raccomando". A quel punto il dialogo tra i due diventa interessante e Banfi racconta: "Gli chiedo se Immobile stesse bene e gli dissi, mentre lui mi stava a sentire, tutta la mia strategia che avrebbe portato al gol di Immobile dopo uno scambio con Spinazzola col mio metodo 5-5-5".

Un discorso simpatico che incredibilmente diventa realtà: "Appena segna il gol Ciro deve andare però vicino alla telecamera e deve dire ‘Porca pu**ena' ma per scherzo". E invece succede davvero. E Banfi ricorda quel momento: "Quel giorno mio figlio viene su di corsa e mi dice che era realmente successo e che stava succedendo un casino: ‘Ha detto proprio ‘porca pu**ena'". Un qualcosa che ha portato fortuna e per questo Gazzoli durante l'intervista rilancia: "Hai contatti con Gattuso? Io un paio di chiamate a Rino le farei per andare ai Mondiali". In realtà un'idea, un progetto, c'è: "Sto pensando d'accordo con qualcuno di voi, di questi del settore, di fare una corsa a Coverciano mentre si stanno allenando senza dire niente – conclude -. Io mi inca**o con Gattuso e dico una cosa qua per farli sorridere perché ne abbiamo bisogno".