L'Inghilterra ha vinto 1-0 contro la Croazia la sua prima gara del girone D degli Europei 2021. Un gol di Sterling ha regalato alla nazionale di Southgate tre punti fondamentali contro una diretta concorrente. La rete porta la firma dell'attaccante del Manchester City servito da un assist al bacio di Kalvin Phillips. L'Inghilterra intera sta celebrando la straordinaria partita del centrocampista del Leeds che davanti alla difesa, nel ruolo di mediano al fianco di Rice, non ha perso neanche un pallone. I tifosi della squadra di Bilesa lo hanno soprannominato "Yorkshire Pirlo" per le sue doti tecniche che riportano alla mente (a tratti, senza scomodare un mito del calcio italiano) quelle di Andrea Pirlo.

Kalvin Phillips ha impressionato per corsa, potenza fisica, tenuta del campo e carattere. Sono stati 44 i tocchi di palla durante la partita con il 94% dei passaggi riusciti. Il giocatore del Leeds era alla sua prima partita agli Europei. Ha corso 10.34 km ed è stato l'unico giocatore di entrambe le squadre a completare tutti i suoi tentativi di passaggio nel primo tempo a Wembley (18/18), mentre nessun giocatore ha completato più passaggi lunghi di lui (3). La UEFA, con un tweet dall'account di Euro 2020, ha celebrato il giocatore proprio con il suo soprannome: "Yorkshire Pirlo".

Bielsa nel Leeds ha trasformato Phillips in un giocatore completo

I media inglesi stanno esaltando la prestazione di questo ragazzo che gioca nel Leeds dal 2015. Alla fine della stagione e 2017/2018 il Leeds doveva decidere chi far partire tra Ronaldo Vieira e Kalvin Phillips. La società optò per mandar via il primo, acquistato dalla Sampdoria, lasciando crescere il classe 1995 nato proprio a Leeds che dopo l'arrivo di Bilesa sulla panchina degli inglesi, è stato trasformato in uno dei leader della squadra. Un titolare inamovibile.

Con lui il Leeds è stato promosso di nuovo in Premier League e ora Phillips è diventato il primo giocatore del Leeds a guadagnare una convocazione nella nazionale maggiore dell'Inghilterra da Alan Smith nel 2004. Il Ct inglese Southgate a fine partita ha voluto spendere una parola proprio nei confronti del suo giocatore: "Ha avuto un inizio fantastico. È stato immenso per tutta la partita".