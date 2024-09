video suggerito

L’infortunio più strano di sempre: Adeboyejo ko per colpa di uno starnuto: “I suoi sono possenti” L’attaccante del Bolton Victor Adeboyejo ha riportato un infortunio alla schiena e alle costole a causa di uno starnuto. La notizia l’ha data il suo allenatore: “Victor è un ragazzo forte e anche i suoi starnuti sono potenti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Di infortuni particolari la storia del calcio ne è piena. Ma il motivo che ha prodotto l'infortunio di Victor Adeboyejo è davvero incredibile. Il calciatore del Bolton, club inglese che milita nella terza serie inglese, ha riportato un infortunio alla schiena e alle costole a causa di uno starnuto. La notizia l'ha data il suo allenatore, motivando la sua assenza dall'ultima partita ufficiale.

Adeboyejo si infortuna per uno starnuto possente

Il Bolton Wanderers per oltre un decennio, all'inizio degli anni Duemila, è stata presenza fissa in Premier League, poi pian piano è sceso di categoria. Ora è in League One (la Serie C inglese) e per questo ha giocato in questi giorni nell'EFL Trophy – la manifestazione dedicata alle squadre che giocano nelle categorie inferiori. A quell'incontro non ha preso parte l'attaccante nigeriano Victor Adeboyejo. La sua assenza è stata notata e il tecnico del club, Ian Evatt, ha spiegato perché il bomber non era in campo.

Al quotidiano locale ‘Bolton News', Evatt ha detto che contro il Barrow il ventiseienne Adeboyejo è stato escluso dai convocati e dalla partita a causa di un problema alle costole giunto dopo uno starnuto: "Victor ha avuto un problema alla schiena negli ultimi giorni e uno starnuto ha peggiorato la situazione, che ci crediate o no".

"Victor è un ragazzo forte, i suoi starnuti sono possenti"

Poi ha aggiunto: "Abbiamo già fatto dei test su di lui e avremo presto i risultati. È stato durante un contrasto nella partita con il Charlton, quindi stava bene, ma poi ha avuto un forte starnuto. Victor è un ragazzo forte e anche i suoi starnuti sono potenti. Ha notato una ‘crepa' nelle costole e si spera sia solo un problema cartilagineo o muscolare, ma finché non si sottoporrà a una scansione non lo sapremo".