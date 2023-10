L’infortunio è orribile, il violento impatto piega la gamba in modo innaturale: “Terrificante” Nella quinta divisione del calcio argentino, un terrificante incidente ha coinvolto il difensore del Barracas costretto ad abbandonare il terreno di gioco in ambulanza. La frattura scomposta di tibia e perone, in una sequenza shock.

A cura di Alessio Pediglieri

Un infortunio a dir poco scioccante quello avvenuto durante una partita del Torneo Primera D Clausura argentina. Dopo solamente 20 minuti di gioco tra Sportivo Barracas e Club Mercedes, per Julián Rodríguez non c'è stato più nulla da fare: uscita dal campo in ambulanza dopo la terribile frattura a tibia e perone.

La partita disputata martedì era valida per la 15a giornata del campionato di categoria, la Prima D argentina, che rappresenta la quinta divisione, recentemente ridotta nel numero di partecipanti tanto che per il 2023 non prevede né promozioni né retrocessioni. La sfida tra lo Sportivo Barracas e il Club Mercedes è stata però subito caratterizzata dal terribile incidente avvenuto allo stadio Nuevo Francisco Urbano: al 20° minuto del primo tempo con i padroni di casa dello Sportivo Barracas già in vantaggio 1-0, l'azione sfortunata. Julian Rodriguez ha provato a contrastare in un gioco aereo la palla ad un avversario, ma i due giocatori hanno violentemente impattato i due stinchi.

Un attimo e subito per il giocatore del Barracas la consapevolezza di un tremendo infortunio: i suoi compagni di squadra si sono subito avvicinati per verificarne le condizioni, mentre l'arbitro Rodrigo Villalba ha fatto immediatamente intervenire i medici. Anche in diretta TV si è compreso immediatamente la gravità della situazione: "Che impatto pauroso! Brutto infortunio. L'infortunio è molto grave, è grave, terrificante", ha iniziato a ripetere uno dei giornalisti della trasmissione, mentre sullo schermo si sprecavano i replay da diverse angolazioni che evidenziavano la frattura della gamba.

La gravità dell'incidente è stata tale che lo stinco di Rodrigez si è fratturato, piegandosi in modo innaturale spezzandosi in due, col giocatore che si è tenuto la gamba. Lo staff medico ha poi dovuto chiamare l'ambulanza sul capo che ha dovuto prelevare il giocatore per essere trasportato all'ospedale più vicino e sottoporsi ad immediato intervento chirurgico.

La partita è poi ripresa, con un doppio cambio perché anche il giocatore del Mercede coinvolto nell'impatto non è riuscito a continuar a giocare per la botta. La gara si è conclusa in pareggio 1-1, con gli ospiti che hanno trovato la rete al 39° del primo tempo.