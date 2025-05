video suggerito

L'Infortunio di Cambiaso stravolge la Juve contro la Lazio: Tudor può cambiare centrocampo e attacco La Juventus perde Cambiaso per infortunio costringendo Tudor a rivedere le sue scelte contro la Lazio. Il tecnico bianconero potrebbe cambiare centrocampo e attacco.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus pareggia contro il Bologna nell'ultimo turno di campionato al Dall'Ara ma deve fare ancora una volta i conti con gli infortuni. Igor Tudor come Thiago Motta per certi versi dato che il tecnico croato fin dal suo arrivo ha dovuto fare i conti con gli stop in difesa di Kelly e Gatti, ma anche a centrocampo di Koopmeiners e Douglas Luiz senza dimenticarci di Vlahovic in attacco e la squalifica di Yildiz per due giornate. Insomma, la parola continuità doveva essere la base per questa Juventus che però in questo caso è stata anche tanto sfortunata. L'ultimo è stato Cambiaso.

Il terzino bianconero aveva accusato un fastidio durante la sfida contro la squadra di Italiano. È rimasto in campo per un po' dopo aver giocato una partita quasi perfetta, poi si è dovuto arrendere e nella giornata di oggi si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione del retto femorale della coscia sinistra. Tra circa 7 giorni verranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero ma di fatto il suo campionato può considerarsi chiuso. E allora Tudor per riequilibrare la squadra potrebbe stravolgere parte del centrocampo e l'attacco.

Nell'ultimo turno contro il Bologna il tecnico croato aveva infatti schierato la sua Juventus in un 3-4-2-1 in cui Weah e Cambiaso agivano come esterni mentre McKennie e Nico Gonzalez stazionavano alle spalle dell'unica punta Kolo Muani. Ecco, proprio l'assenza di Cambiaso potrebbe portare Tudor a schierare lo stesso McKennie lungo la fascia sinistra creando in attacco un buco che potrebbe essere colmato dalla presenza di Concecaio. Ma non è da escludere che Tudor possa anche pensare a Douglas Luiz in quella posizione come sorpresa contro la Lazio.

Douglas Luiz in azione contro il Bologna.

Le possibili scelte di Tudor contro la Lazio

Di fatto l'americano e il brasiliano potrebbero essere le novità contro la Lazio all'interno di una partita a dir poco fondamentale per il quarto posto Champions dei bianconeri. Una sorta di finale anticipata che inevitabilmente segnerà il destino delle due squadre in Europa. Scelte obbligate per Tudor anche in difesa a questo punto dato che Kalulu e Veiga sono gli unici difensori a disposizione con Savona che andrà a completare il terzetto difensivo. Qualche possibilità soltanto di poter vedere tra i convocati Gatti che sta recuperando in fretta dal suo infortunio.