Lineker travolto dall’imbarazzo, in diretta sulla BBC parte l’audio di un porno: è un sabotaggio Imbarazzante incidente in diretta TV sulla BBC durante la trasmissione del match di FA Cup tra il Liverpool e il Wolverhampton: nel corso del collegamento con Gary Lineker si sentono strani gemiti provenienti dall’audio di un film porno. L’ex stella del calcio inglese ha poi svelato che si è trattato di un sabotaggio.

A cura di Michele Mazzeo

Imbarazzante episodio in diretta TV sulla prestigiosa emittente britannica BBC in occasione del match di FA Cup tra Liverpool e Wolverhampton. Aprendo il collegamento pre-partita infatti l'ex stella del calcio inglese, oggi presentatore, Gary Lineker si è trovato a dover fare i conti con un enorme imbarazzo: in sottofondo infatti è partito uno strano audio che riproduceva gemiti prodotti da un rapporto sessuale.

Immediatamente la regia ha tentato di ovviare interrompendo improvvisamente la trasmissione e mandando in onda un'intervista a Jurgen Klopp. Rientrati in studio però il problema non era ancora stato risolto e l'imbarazzante audio da film pornografico si sentiva ancora. A quel punto Lineker, rosso per l'imbarazzo, ha tentato di ironizzare sulla surreale situazione in cui si trovava: "La smetti di fare quei rumori, Danny" ha difatti detto ironicamente all'esperto Danny Murphy in collegamento con lui dallo stadio di Anfield. Trovando la pronta risposta di quest'ultimo volta a discolparsi da quegli equivoci rumori.

A quel punto la BBC ha interrotto nuovamente la trasmissione mandando in onda un'altra clip registrata riuscendo questa volta a risolvere il problema. Passato l'imbarazzo Gary Lineker ha poi potuto proseguire normalmente la sua conduzione e passare poi la linea ai telecronisti per la diretta del match di FA Cup. Ovviamente il video dell'imbarazzante incidente è immediatamente diventato virale e ha fatto il giro del web dove in molti si chiedevano quale fosse l'origine di quei rumori andati in onda per quasi dieci minuti.

A svelare l'arcano ci ha pensato lo stesso Lineker con un post pubblicato sui propri profili social in cui ha spiegato, documentandolo con una foto, che nascosto nelle quinte dello studio televisivo hanno trovato un telefono che riproduceva quei rumori: "Bene, abbiamo trovato questo registratore sul retro del set. Per quanto riguarda il sabotaggio, è stato piuttosto divertente" ha difatti scritto l'ex stella della nazionale inglese che sembra comunque aver accolto con il sorriso quello che è stato un sabotaggio che lo ha messo in estremo imbarazzo in diretta TV.