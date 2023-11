Lineker ha provato una volta lo snus e non lo farà mai più: “Strisciavo tra il vomito” L’ex attaccante, oggi opinionista tv, ha raccontato come si è sentito quella volta che provò lo snus. Non immaginava cosa gli avrebbe provocato quella quantità così piccola di tabacco in polvere.

Gary Lineker ha raccontato gli effetti collaterali nocivi dello snus.

C'è una cosa che Gary Lineker ha provato una volta e non farà mai più: assumere snus. L'effetto che gli ha fatto, come si è sentito e il disgusto provato lo hanno ridotto in condizioni pietose. È stato lo stesso ex attaccante, oggi opinionista tv per la BBC, a raccontare le conseguenze del consumo di quella sostanza che in apparenza è innocua ma in realtà è nociva, genera dipendenza ed è reputata anche cancerogena.

Cos'è lo snus? Una miscela di tabacco per uso orale che, confezionato come palline di pasta umida oppure in bustine molto simili a quelle del tè, viene inserito in bocca sotto le labbra. In Inghilterra è molto diffuso soprattutto tra i calciatori della Premier League (alcuni video virali hanno spesso scovato alcuni atleti) per gli effetti stimolanti non associabili al doping (la Wanda non l'ha inserita nel novero delle sostanze proibite) e viene considerata un'alternativa ‘sana' al vizio del fumo.

L’ex attaccante inglese oggi è opinionista tv per la BBC.

Ma di sano c'è nulla sia perché il consumo di nicotina registrato equivale a fumare 3 sigarette contemporaneamente sia perché i dati medico-scientifici raccolti a livello internazionale testimoniano come sia alto il rischio di tumori alla gola e altre patologie.

Lineker prese un po' di snus prima della partita tra Italia e Turchia, la gara che inaugurò l'ultima edizione degli Europei che gli Azzurri avrebbero vinto a Wembley. Lo fece senza pensarci su, solo per provare, su suggerimento di un altro ex giocatore, Micah Richards, altro volto molto noto in tv. Si lasciò tentare e ne pagò le conseguenze. A giudicare da quanto rivelato durante il podcast Rest is Football, deve essere stata un'esperienza traumatica. Non credeva che sarebbe stato così male.

"Sette ore di inferno". Inizia così la descrizione di quella volta in cui, nonostante fosse reticente, pensò che gli sarebbe accaduto nulla di preoccupante mettendo in bocca un pezzetto di tabacco. Cosa gli avrebbe provocato una quantità così piccola? Lo scoprì a sue spese. "Che diavolo è questa roba? Mi dicevo e la sputai. Ero seduto sul letto, completamente nudo, e stavo male. Sudavo e avevo brividi di freddo".

Lineker ha spiegato cosa gli è successo nel podcast con Shearer.

A un certo punto un'altra strana sensazione lo ha messo in allarme. E ha avuto paura davvero. "Mi è venuta una nausea insopportabile – ha aggiunto Lineker -, mi girava la testa e non potevo alzarmi. Alla fine mi sono sdraiato sul pavimento e, per arrivare al bagno, ho iniziato a strisciare come un serpente".

Quei sintomi non sarebbero stati gli unici. "Ero per terra e vomitavo, sono stato malissimo", una sensazione tremenda dalla quale s'è ripreso diverse ore dopo. "Quando finalmente sono riuscito a mettermi a letto mi sono accorto che erano le 7 del mattino". Tutto per colpa di una pasticca di tabacco macinato.