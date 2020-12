Negli ultimi anni grazie a un gioco offensivo in tutti i campionati si segna molto di più, e questo si vede bene con i record dei grandi attaccanti di questa epoca. Ma nonostante ciò sarà difficile se non impossibile riuscire per le squadre che giocano il campionato inglese raggiungere il record del Boxing Day del 1963, quando le squadre della Premier League, che in realtà ancora non si chiamava così, segnarono complessivamente 66 gol in 10 partite, e il numero di gol sarebbe potuto essere ancora molto più rotondo, perché una partita di quel turno (Birminghan-Arsenal, finita poi 4-1) venne fu rinviata al 28 dicembre.

Il Fulham segnò 10 gol

Un 26 dicembre incredibile in cui con l'eccezione di una partita in tutti i match disputati si segnarono almeno tre reti. Il risultato più fragoroso fu quel del Fulham che in casa batté per 10-1 l'Ipswich Town. Ma pesantissima era stata anche la sconfitta del Manchester United, che dopo qualche anno vinse per la prima volta la Coppa dei Campioni. I Red Devils persero 6-1 in casa del Burnley. Mentre il Chelsea, che era una neopromossa, vinse 5-1 in casa del Blackpool. Il Liverpool rifilò sei gol allo Stoke City.

66 gol nel Boxing Day del 1963

Clamoroso anche il successo esterno del Blackburn, i bianco-blu si imposero per 8-2 in casa del West Ham. Roboanti i pareggi tra West Bromwich e Tottenham (addirittura 4-4) e Wolverhampton-Aston Villa (3-3). L'unica partita con poche marcature fu Leicester-Everton, le Foxes si imposero per 2-0. In totale quel giorno vennero segnate 66 reti in 10 partite. Ben tre calciatori servirono un poker: Lochhead del Burnley, Leggat del Fulham e Hunt del Liverpool.

I risultati: Blackpool-Chelsea 1-5, Burnley-Manchester United 6-1, Fulham-Ipswich 10-1, Leicester-Everton 2-0, Liverpool-Stoke City 6-1, Nottingham Forest-Sheffield United 3-3, Sheffield Wednesday-Bolton 3-0, West Bromwich-Tottenham 4-4, West Ham-Blackburn 2-8, Wolverhampton-Aston Villa 3-3.