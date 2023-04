L’incredibile giocata di Khalil fa impazzire i tifosi: a soli 10 anni fa il fenomeno con il Chelsea Mentre la prima squadra sta regalando unicamente delusioni e amarezze, i tifosi del Chelsea sono tornati a sorridere e sognare grazie a Khalil Mitchell, un ragazzino di soli 10 anni che fa cose meravigliose con la palla tra i piedi.

A cura di Alessio Pediglieri

Di questi tempi al Chelsea ogni possibile soluzione è ben accetta per la squadra londinese che sta vivendo uno dei periodi più difficili della sua storia. Ad un passo dall'eliminazione in Champions League a favore del Real Madrid, lontanissimo in Premier League da qualsiasi sogno di gloria, reduce da un doppio cambio in panchina dove al momento ci si sta affidando all'ex stella Lampard. Per i Blues il tunnel imboccato sembra senza uscita e così non resta che esultare e godersi ciò che regala il settore giovanile dell'Accademia calcio.

Non è un caso dunque, che gli occhi in questo periodo si siano soffermati sull'attuale East Mallorca Cup 2023, un torneo in cui si affrontano i giovanissimi giocatori in erba, under 10 tra cui è impegnata anche la squadra del Chelsea dove è ritornata a brillare la stellina di Khalil Mitchell che ha meravigliato tutti con una giocata che ha fatto subito il giro del web, virale per la sua bellezza assoluta ma anche per i tanti commenti dei tifosi Blues, costernati dalle delusioni provenienti dalla prima squadra. Una pura magia che ha permesso al piccolo Khalil di meritarsi il premio di MVP dell'intero torneo.

Il video è di quelli da conservare in attesa di capire cosa succederà al piccolo Khalil che tra i tifosi Blues e gli addetti ai lavori che seguono le giovanili del Chelsea è considerato un puro talento in fase di crescita. Da preservare, anche se i tempi moderni non lasciano niente e nessuno lontano dai riflettori dei social. E così, il suo "sombrero" con doppio passo ai danni di un coetaneo non è passato inosservato. Come lo scatto successivo e l'allungo verso la porta avversaria, tutto vanificato da un intervento falloso. Commenti entusiasti, sia in presenza sia vedendo e rivedendo il video che ha riaperto però anche la bacheca dei ricordi su Khalil che non è nuovo a questo tipo di giocate.

Leggi anche Osimhen segna e corre sotto i tifosi del Napoli a Torino: poi li fa impazzire con un gesto

Alcuni altri video, infatti, hanno iniziato a imperversare del giovanissimo calciatore che con i colori del Chelsea Under 10 semina spesso il panico tra le difese avversarie, con tocchi, visione di gioco, dribbling e tiri che hanno decisamente qualcosa di magico che lo ergono a protagonista assoluto tra i pari età. E' vero, ha soli dieci anni ma di questi tempi in casa Chelsea ci si aggrappa a tutto pur di dimenticare l'attuale sconfortante stagione della prima squadra. Anche ad un bambino di soli 10 anni che gioca nell'Accademia giovanile.