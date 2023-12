L’inaspettata richiesta di Neymar al Santos che ha ritirato la numero 10 di Pelé: si sente come O’Rei A seguito della storica retrocessione in Seconda Divisione, il Santos ha deciso di ritirare il numero di Pelé fino al ritorno al massimo campionato. Ma è stato raggiunto anche da una telefonata di Neymar direttamente al Presidente: “Ora togliete il numero ’11’ fino al mio ritorno”.

Un giovanissimo Neymar incontra Pelé ai tempi del Santos, era il 2010

Neymar Jr ha chiesto al suo ex club, il Santos, di compiere lo stesso gesto fatto per Pelé, morto lo scorso 29 dicembre, ritirando la maglia con alle spalle il "suo" numero, l'11. Una proposta svelata dallo stesso presidente della società brasiliana che ha deciso di presentarla al prossimo consiglio di amministrazione e che cela anche il futuro della stella ex Barça oggi in Arabia.

Da "O'Rei" a "O'Ney" il passo è breve, almeno sulla carta, soprattutto se a unire i due giocatori più famosi del calcio brasiliano sono anche le qualità viste in campo e – soprattutto – l'appartenenza allo stesso club, il Santos con Pelé scrisse pagine indimenticabili e dove Neymar iniziò a compiere i primi passi di una carriera da fenomeno. Così, l'attaccante verdeoro ha fatto una precisa richiesta alla sua ex società che potrebbe anche nascondere un indizio di mercato per suo futuro, svelata da Marcelo Texeira il numero uno del Santos.

L'idea di onorare la maglia indossata da Pelé, il mitico "numero 10", è nata dopo l'epocale flop nella scorsa stagione quando il Santos, per la prima volta nella sua storia, ha subito l'onta della retrocessione in Seconda Divisione brasiliana. L'incredibile epilogo è arrivato mercoledì 7 dicembre quando, dopo aver perso l'ultima partita in casa 1-2 contro il Fortaleza, il Santos ha dovuto dire addio al massimo campionato verdeoro. Un crollo epocale vissuto nel peggiore dei modi dal suo popolo che, dopo la sconfitta ha provocato disordini tra i tifosi attorno allo stadio. Una vergogna dalla quale però si è voluto risparmiare almeno la memoria di O'Rei: il club ha deciso di ritirare temporaneamente – fino al raggiungimento di una nuova promozione – la maglia di Pelé. Così, Soteldo, che indossava la '10', non potrà indossare questo numero rappresentativo.

Ma adesso la '10' potrebbe non essere l'unico numero iconico ritirato in vista della prossima stagione visto che il presidente Marcelo Texeira, ha rivelato in una intervista per ‘Santa Cecilia TV' di aver ricevuto direttamente una telefonata di Neymar con una richiesta ben precisa: il ritiro del numero 11, lo stesso che aveva indossato ad inizio carriera, tra il 2009 e il 2013, quando portò al trionfo la squadra in Copa Libertadores.

Neymar con la maglia del Brasile, rende omaggio a Pelé morto a 82 anni il 29 dicembre 2022

La richiesta potrebbe sembrare fortemente eccentrica ma risponde allo stesso motivo che aveva alimentato l'entusiasmo tra i tifosi di ‘Peixe' per il ritiro della casacca di "O'Rey": "Neymar ha chiesto il ritiro del numero fino a quando non potrà tornare a usarlo" ha spiegato Texeira che poi ha rivelato anche il preciso contenuto della telefonata: "Presidente, lei ha già ritirato il '10' fino al ritorno della squadra in Prima Divisione. Ora rimuova il simbolo '11' fino al mio ritorno".

Detto, fatto. Perché Texeira ha anche anticipato che le volontà di Neymar potrebbero venire esaudita finché non ci sarà un ritorno alle origini di Neymar, oggi in Arabia Saudita. "Inoltrerò questa richiesta al prossimo consiglio di amministratore, certo che venga accolta nel migliore dei modi". Che significherebbe anche un indizio non da poco sul futuro di O'Ney, in Saudi League per i soldi ma in attesa della gloria nel suo Santos.