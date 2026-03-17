Il guardalinee di Arsenal-Bayer crolla in campo travolto dai giocatori: non si accorge di loro

Arsenal-Bayer Leverkusen è forse una delle partite più equilibrate della serata visto che il PSG l'ha chiusa quasi subito senza dare alcun margine al Chelsea e il Real Madrid sul punteggio di 1-1 e con 3 gol in più gode anche del vantaggio dell'uomo in più. Una partita diventa curiosa soprattutto per un episodio. Da diversi minuti infatti alcuni calciatori della squadra tedesca si stavano riscaldando a bordocampo e in diverse occasioni i propri movimenti stavano ostacolando uno dei due assistenti dell'arbitro Danny Makkelie il quale questa sera guida una squadra arbitrale interamente olandese.

Hessel Steegstra e Jan de Vries sono dunque i guardalinee della partita. Il primo, proprio in virtù di un incrocio troppo ravvicinato con i giocatori tedeschi, finisce per crollare per terra. Si scontra totalmente con alcuni calciatori del Bayer e non riesce a tenersi in equilibrio arrivando addirittura ad entrare in campo. L'arbitro non interrompe il gioco ma in tanti hanno notato la scena.

In tanti sui social hanno segnalato come l'assistente e i calciatori si stessero sfiorando più volte evitando sempre per poco lo scontro. Chiaramente negli stadi moderni non esistono le piste atletiche e lo spazio tra il terreno di gioco e le panchine è sempre più vicino. Di fatto anche lo spazio per guardalinee e calciatori intenti a riscaldarsi si riduce sempre di più. Un po' come accade in tutti gli impianti di ultima generazione. Ebbene in questo caso il malcapitato guardalinee olandese finisce per crollare a terra. Quest'ultimo si rialza però subito come se nulla fosse.

Il rinvio di Raya.

L'altro episodio curioso in Arsenal-Bayer: Raya fuori dall'area di rigore

Una partita che tra le altre cose già in precedente era stata caratterizzata da un altro episodio strano che aveva visto protagonista questa volta il portiere dell'Arsenal, Raya. L'estremo difensore è sembrato tenere tra le mani la palla più tempo del dovuto uscendo addirittura dalla sua area di rigore con la sfera prima di consegnarla ai suoi compagni di squadra. L'immagine è diventata immediatamente virale ma nessuno tra arbitro e assistente ha segnalato la cosa o fermato il gioco per sanzionare il portiere.