video suggerito

L’imbarazzante simulazione di Walker scatena il caos nel derby di Manchester: Maguire incontenibile Brutta simulazione di Kyle Walker dopo un contatto con Hojlund nella sfida tra lo United e il City. Principio di rissa in campo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

I derby sono sempre i derby e la tensione si taglia a fette. Così è stato anche in quello di Manchester, soprattutto alla luce del momento di United e City. Nel primo tempo un'imbarazzante simulazione di Kyle Walker ha scatenato un vero e proprio parapiglia in campo, con Maguire tra i più scatenati.

L'imbarazzante simulazione di Kyle Walker con Hojlund

Nel finale della frazione il centravanti del Manchester United e l'esterno del City sono entrati in rotta di collisione. L'ex Atalanta dopo aver subito un duro colpo dall'avversario, si è repentinamente alzato per andare a recriminare con lui. Dopo un faccia a faccia ravvicinato, culminato in un fronte contro fronte ecco che Walker si è lasciato cadere accasciandosi dopo aver portato una mano sul volto. In realtà si è trattato di una simulazione perché i replay che hanno mostrato l'assenza di colpi ricevuti da Hojlund.

Se il danese si è mostrato sorpreso per la reazione del suo avversario, in campo si è scatenato il caos. L'atteggiamento di Walker non è piaciuto al suo compagno di nazionale Maguire che si è infuriato. Il difensore dello United ha cercato di avvicinarsi minacciosamente all'esterno della squadra di Guardiola, ma è stato bloccato con la forza da Haaland. Quest'ultimo e Ederson hanno dovuto ricorrere alle maniere dure per evitare il peggio, mentre l'arbitro provava a impedire che si formasse il classico capannello di uomini.

L'arbitro estrae il giallo per Hojlund e Walker

Come è andata a finire? Con l'arbitro che ha estratto un doppio giallo, uno per Hojlund e Walker. Molto arrabbiato l'ex centravanti dell'Atalanta che si è lamentato per un provvedimento considerato eccessivo per la sua reazione. Al contrario in tanti avrebbero voluto la doppia ammonizione e quindi l'espulsione per il giocatore di Guardiola: la prima per il fallo su Hojlund, la seconda per la simulazione. Se l'è cavata.