L'ex allenatore dell'Inter Frank de Boer è il nuovo Commissario Tecnico della nazionale dell'Olanda. I rumors si erano rincorsi negli ultimi giorni, ma adesso è arrivata l'ufficialità. L'ex difensore tecnicamente prende il posto di Lodeweges, che era stato il traghettatore in queste ultime due partite disputate e che a sua volta aveva sostituto Ronald Koeman, che è passato al Barcellona. Questo il comunicato della Federazione oranje: "Frank de Boer è stato nominato allenatore della nazionale olandese. Il 50enne ex nazionale sarà al timone degli Orange per i prossimi due anni, fino al Campionato del Mondo in Qatar, che si terrà nell’autunno del 2022″. Uno tra Sneijder, ex Inter pure lui, e van Persie diventerà il vice allenatore della nazionale olandese.

Quanti cambi di allenatore per l'Olanda

Storicamente una delle grandi del calcio mondiale, ma la nazionale olandese in quest'ultimo decennio tra le big è stata una di quelle che ha cambiato più volte allenatore. Lodeweges è stato c.t. ad interim, vittoria contro la Polonia ko con l'Italia, ha preso il posto di Ronald Koeman che ha accettato l'offerta del Barcellona. ‘Rambo' aveva sostituito Aadvocat, c.t. tre volte, che aveva cercato di portare la squadra a Russia 2018. E andando a ritroso si trova c.t. per una partita Grim, per due anni Blind, per un anno Hiddink (c.t. già negli anni '90) e prima ancora Van Gaal e van Marwiijk, che per tre anni come vice aveva avuto de Boer. Dieci c.t. in meno di dieci anni.

Una vita all'Ajax e allenatore dell'Inter

Undici anni da calciatore professionista, sei da allenatore. Frank de Boer è stato un simbolo dell'Ajax e sarà per sempre una delle leggende dei Lancieri, con cui vinse anche la Champions League nel 1995. 18 trofei tra il campo e la panchina. de Boer è stato anche un difensore del Barcellona, e poi è diventato l'allenatore dell'Inter nell'estate del 2016: rimase meno di tre mesi: 5 vittorie in 14 partite, poi l'esonero. Ha allenato senza fortuna il Crystal Palace, mentre ha vinto due trofei con l'Atlanta United.