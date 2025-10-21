L’ex giocatore della Juve ora lavora in cantiere: “Mi allenavo con i migliori, ho toccato il fondo”

Nel 2017 Çendrim Kameraj è arrivato alla Juventus carico di speranze, con i suoi 18 anni e la voglia di emergere in una squadra di campioni. Otto anni più tardi la situazione è completamente diversa: ha attraversato momenti complicati, ha dovuto fare i conti con la disillusione e accettare la realtà della sua nuova vita che non lo ha portato a calcare i campi più prestigiosi del mondo. L'ex bianconero è stato costretto a ritirarsi dopo una serie di disavventure e tre rotture del crociato che hanno condizionato la sua carriera ed è finito a lavorare in cantiere.

In un'intervista rilasciata a 20min.ch lo svizzero ha raccontato il percorso in salita che si è ritrovato ad affrontare e tutte le ripercussioni a livello mentale che ha dovuto affrontare. Si allenava con Cristiano Ronaldo e Higuain ma non ha potuto inseguire quel grande sogno, un tonfo così grande al punto che non riusciva più a guardare le partite in televisione. A 26 anni ha dovuto cominciare tutto da capo, trovando un nuovo equilibrio nella sua vita anche grazie all'affetto della sua famiglia.

La storia di Kameraj, ex promessa della Juve

Appena maggiorenne era riuscito a ottenere un contratto con i bianconeri e si allenava nella prima squadra infarcita di stelle: scorrendo il suo profilo Instagram si vedono foto con Cristiano Ronaldo, Higuain e tanti scatti in campo con la maglia bianconera che ha vestito per due anni, fino al 2019. Poi la prima rottura del crociato ha ostacolato il suo cammino, costringendolo a sei mesi di stop che sono stati fatali per la permanenza alla Juventus: "Mi dicevo che sarei tornato più forte. Avevo fatto tutto per il calcio". Ma non c'era più spazio per lui, tanto che decise di tornare in patria al Lugano e poi allo Zurigo in prestito. L'ultimo giorno del suo provino si ruppe di nuovo il crociato, gettandolo nello sconforto: "È stato molto difficile mentalmente per me. Ero al top, mi allenavo con i migliori, e poi mi sono ritrovato di nuovo in fondo…".

Kameraj ha lavorato molto su se stesso in quel periodo e nel 2022 è tornato in campo per la terza volta cambiando diverse squadre. Ma pochi minuti dopo il suo esordio allo Zug 94 è accaduto nuovamente l'impensabile, la terza rottura del crociato che era arrivata dopo una strana premonizione: "Ci sono voluti dieci secondi perché si rompesse di nuovo. La cosa assurda è che il giorno prima avevo sognato che mi sarei rotto di nuovo il legamento crociato".

Dai campi al cantiere

Dopo l'ultimo infortunio Kameraj non è più tornato in campo e ha deciso di cambiare vita. È diventato virale dopo aver fatto un trend sui social in cui ha postato la foto accanto a Cristiano Ronaldo e subito dopo quella con il caschetto in cantiere, per dimostrare come la vita possa cambiare in fretta. Oggi è lì che lavora: "In realtà sono un consulente delle risorse umane presso l'impresa edile ICM Bau AG. Il nostro supervisore vuole che tutti noi andiamo in cantiere almeno una volta al giorno per mostrarci quanto sia impegnativo questo lavoro". Il calcio è tornato a far parte della sua vita e ora allena l'FC Ebikon, una piccola squadra svizzera che gli ha permesso di dare una forma diversa al suo sogno e di continuare il cammino nello sport.