L’ex fidanzata di Pelé turbata dalle scene viste ai funerali: “Ma perché ridono tutti?” Xuxa Meneghel è rimasta turbata dalle immagini di persone sorridenti durante i funerali di Pelè. L’ex fidanzata del campione brasiliano ha commentato con profonda sorpresa un post della figlia di O’Rei in cui mostra la salma di suo padre.

A cura di Fabrizio Rinelli

A Vila Belmiro (lo stadio del Santos), si è svolta la veglia funebre di Pelè. O' Rei del calcio è morto a 82 anni lo scorso 29 dicembre. All'interno di una struttura coperta, collocata al centro del campo, in tanti hanno potuto rendere omaggio alla salma del campione brasiliano. Fuori dallo stadio una lunga schiera di tifosi è in fila ad attendere il proprio turno per entrare e salutare per l'ultima volta colui che è stato l'autentica icona del calcio. A trasportare la bara il figlio Edinho, mentre tra i presenti al funerale c'era anche Gianni Infantino che è stato immortalato in un selfie con un tifoso abbozzando un sorriso che ha un po' indispettito i brasiliani.

Qualcuno ha trovato poco rispettoso nei confronti di Pelè e della sua famiglia quel gesto naturale del presidente della FIFA. Sorrisi e risate che in realtà però sono stati parte integrante della cerimonia come emerso anche da uno scatto pubblicato dalla figlia di Pelè, Kelya. Quest'ultima, attraverso il suo account Instagram, ha infatti postato una foto della salma di suo padre in cui si vedono diverse persone attorno. Alcune di queste, due donne in particolare posizionate a destra e a sinistra della salma, ridono con una naturalezza che un po' stride con la delicatezza del momento. Ad essere turbata, nello specifico, è stata soprattutto Xuxa Meneghel, conduttrice televisiva brasiliana ed ex fidanzata di Pelè che ha commentato quelle immagini in maniera sorpresa scatenando un mare di reazioni a catena.

"Quanto è forte questa immagine – commenta Xuxa – ma perché c'è gente che sorride??". La sua riflessione è stata apprezzata con un like da quasi 500 persone e diverse centinaia di commenti, alcuni contrastanti con quanto espresso da Xuxa. In tanti hanno condiviso il suo pensiero mentre altri hanno invece fatto notare come quei volti sorridenti non dovessero essere per forza considerati come poco rispettosi nei confronti di O'Rei. Alcuni utenti hanno infatti sottolineato come ai funerali di Pelè in molti stessero condividendo i ricordi felici vissuti proprio con la leggenda del calcio brasiliano. La veglia funebre di O'Rei in effetti è stata vissuta non proprio come un vero lutto dalla famiglia ma è stato anche un momento in cui tutti potessero ricordare la grandezza di Pelè da giocatore e come persona.

Già nei giorni precedenti alla sua morte la famiglia di Pelè aveva infatti quasi trasmesso questa leggerezza ai tifosi e in generale al popolo brasiliano. I funerali allo stadio del Santos e la presenza di tutto il popolo verdeoro a rendere omaggio alla salma di O'Rei è un momento che la famiglia ha fortemente voluto. Non per Xuxa che invece non ha apprezzato molto questo tipo di atteggiamento delle persone presenti ai suoi funerali.

Xuxa e Pelé in uno scatto del 1981 (Foto: AP Photo/Luis Alberto)

La storia d'amore tra Pelè e Xuxa Meneghel

La conduttrice argentina è stata anche l'ex fidanzata di Pelè. La loro storia è durata per circa cinque anni, a partire dal 1981. Secondo le ricostruzioni fatte in Argentina, Xuxa ricorda di aver incontrato il suo primo amore sul set di un servizio fotografico per Manchete Magazine. La conduttrice brasiliana era stata invitata insieme a Pelé e alla modella Luiza Brunet. Pelé era presumibilmente interessato a Brunet, ma ha rivolto la sua attenzione a Xuxa dopo aver appreso che Luiza era sposata. Xuxa – vero nome Maria da Graça Xuxa Meneghel – è nata il 27 marzo 1953 quindi aveva 17 anni quando ha iniziato la sua relazione con il 40enne Pelè.

Nel corso di quel periodo il pubblico ha esaminato attentamente la loro relazione, accusando però la modella emergente di usare la fama di Pelè per dare il via alla sua carriera. Xuxa sperava che l'odio fosse scomparso, ma negli anni è andato solo che ad aumentare. Questo pensiero di una parte del popolo brasiliano era stato fatto quando Xuxa ha posato per Playboy all'età di 19 anni prima della sua grande svolta come conduttrice televisiva per bambini. Xuxa negli anni, attraverso alcune interviste, ha parlato tanto di Pelè e della loro vita privata, sottolineando alcuni aspetti negativi della loro relazione che è poi terminata. Sta di fatto che oggi la donna ha comunque mostrato un grandissimo e profondo rispetto nei confronti di Pelè e della sua famiglia dopo la sua morte. Con un post ha mostrato la sua vicinanza a figli e nipoti di O'Rei mostrando profondo rispetto per il lutto.